Singapore: il modello di longevità e salute urbana globale

Singapore è diventata un modello globale di longevità grazie a scelte consapevoli in ambito alimentare, investimenti nella sanità e programmi nazionali specifici. Con poco più di 800 chilometri quadrati e una popolazione di circa 6 milioni di persone, Singapore ha un reddito pro capite che supera i 90 mila dollari, evidenziando una prosperità economica significativa.

Nella città-stato, la popolazione anziana è in crescita: il 19,9% dei cittadini ha 65 anni o più, con proiezioni che indicano un aumento al 23,9% entro poco tempo. Le attività fisiche come la ginnastica dolce e il Tai Chi sono diffuse tra gli anziani, che si impegnano attivamente nella comunità. Singapore investe anche nella scienza e tecnologia per migliorare la longevità, sviluppando medicinali e tecnologie preventive.

Il piano di longevità si basa su tre elementi fondamentali: cura, contributo e connessione, mirati a mantenere funzioni fisiche e partecipazione sociale. Recentemente, è stato aperto il Centre for Healthy Longevity, dove si conducono trial clinici per migliorare gli anni di vita vissuti in buona salute. Inoltre, gli Active Ageing Centres promuovono il coinvolgimento degli anziani in attività ricreative e sociali.

Il tasso di occupazione per le persone tra 60 e 69 anni è alto, contribuendo al benessere economico e psicologico. Singapore destina circa il 6% del PIL alla sanità e ha istituito il programma Medisave, che permette ai cittadini di risparmiare per le spese sanitarie.

L’educazione è un altro pilastro del modello di Singapore, con un tasso di alfabetizzazione vicino al 99%. Questo porta a una maggiore consapevolezza della salute e a una dieta equilibrata. Infine, Singapore è considerata una delle nazioni più felici al mondo, grazie a un forte senso di comunità e supporto sociale.