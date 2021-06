Sinéad O’Connor, No Veteran Dies Alone: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album della cantautrice convertita all’Islam.

Grande notizia per i fan di Sinéad O’Connor. Dopo aver fatto parlare negli ultimi anni soprattutto per prese di posizione particolari e su dichiarazioni equivoche in vari ambiti, specialmente su Twitter, la cantante ha annunciato finalmente l’arrivo del nuovo album. Si tratta di un grande ritorno. L’artista, tra le voci più apprezzate di inizio anni Novanta, era ferma da I’m not Bossy, I’m the Bossy, disco datato 2014.

Sinéad O’Connor, No Veteran Dies Alone: il nuovo album

Già qualche mese fa l’artista aveva anticipato qualche dettaglio su un’uscita imminente, svelando che la copertina del suo nuovo album le piaceva da impazzire. Come riferito da New Musical Express, solo negli ultimi giorni l’artista ha confermato l’arrivo del nuovo disco, No Veteran Dies Alone, che dovrebbe non entro la fine del 2021, ma entro l’inizio del 2022.

Fonte foto: facebook.com/Sinéad-OConnor/

La 54enne artista irlandese lo ha riferito ufficialmente ai microfoni della BBC, dando anche qualche dettaglio sul contenuto del disco: dovrebbe essere formato da sette nuove canzoni.

Sinéad O’Connor: i dettagli sul nuovo disco

Il nuovo album della cantautrice sarà prodotto da David Holmes, un musicista di Belfast che ha descritto la voce di Sinéad come ‘indiscutibile’. Insomma, il countdown può iniziare. Al ritorno dell’artista di Nothing Compares 2 U manca sempre meno. Si tratterà della prima uscita ufficiale da quando O’Connor si è convertita all’Islam, nell’ottobre 2018, cambiando anche il suo nome. Non sappiamo se sulla copertina del disco ci sarà il suo vecchio nome o quello di Shuhada Sadaqat.

Di seguito il video del suo maggior successo in classifica:

Fonte foto: facebook.com/Sinéad-OConnor/