Tragico lutto per la cantante irlandese Sinead O’Connor. E’ morto infatti a 17 anni il figlio Shane. A darne la notizia è stata la stessa cantante attraverso i social. “Il mio bellissimo figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor – ha annunciato su Twitter la cantante – la vera luce della mia vita, ha deciso di porre fine alla sua lotta terrena ed ora è con Dio. Riposi in pace e nessuno segua il suo esempio. Ti amo tanto. Per favore, stai in pace”.

Il figlio della cantante, che nel 2018 ha cambiato il suo nome in Shuhada’ Davitt, è morto due giorni dopo la denuncia di scomparsa. Lo scrive il Guardian aggiungendo che “il 17enne era scomparso da Newbridge, nella contea di Kildare, ed è stato visto l’ultima volta a Tallaght, nell’area metropolitana di Dublino”.