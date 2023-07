Sinead O’Connor, l’infanzia e gli anni tormentati della star

A soli 56 anni, si è spenta una leggenda della musica. Sinead O’Connor non ha avuto una vita semplice, sin dall’infanzia. Per tanto tempo ha combattuto contro i suoi problemi di salute mentale.

Le voci delle sue condizioni si sono fatte strada negli anni tra le pagine dei giornali e forse avevano messo le radici sin da quando era soltanto una bambina.

La vita di Sinead O’Connor

Sinead O’Connor affronta il divorzio dei suoi genitori quando ha otto anni. Nel 1985 perde la madre in un incidente stradale. Quella stessa donna che secondo la denuncia della cantante, abusava di lei. Durante gli studi, viene espulsa dalla scuola cattolica e portata in un riformatorio. La sua vita inizia a migliorare quando il suo talento, durante un matrimonio, viene notato dal batterista di una band irlandese.

Da quel momento si fa strada nel mondo dello spettacolo, raggiungendo l’apice del successo con il brano Nothing compares 2 U.

Tuttavia, la fama stravolge la sua vita. Nel 2015, Sinead O’Connor decide di non voler più cantare il brano, confessando di non sentirlo più suo e pochi mesi dopo, appare il primo post sui social che mette in allarme tutti. La star parla di un’overdose e del fatto di trovarsi nascosta in un hotel sotto falso nome. Due anni dopo, torna sui social con un altro preoccupante post, raccontando di trovarsi da sola, mentre le persone la trattavano male: “Le malattie mentali sono come le droghe. Vivo in un motel e sono da sola. E non c’è niente nella mia vita eccetto il mio psichiatra, la persona più dolce del mondo, che mi tiene in vita”.

Come se non bastasse, nel 2022 un’altra notizia tremenda arriva nella vita della star. Il figlio Shane, di soli 17 anni, si è tolto la vita. Il ragazzo era scappato da un centro psichiatrico, dove si trovava ricoverato per aver manifestato intenti suicidi.