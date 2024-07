Sinéad O’Connor è stata una delle cantautrici più influenti degli ultimi trent’anni.

Nel 1990 “I Do Not Want What I Haven’t Got” ha venduto oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo e la canzone “Nothing Compares 2 U” è stata nominata miglior singolo dell’anno dalla rivista “Billboard”.

A un anno dalla sua scomparsa arriva in libreria “Ricordi”, un memoir affascinante e liberatorio.

#sineadoconnor