UN NOME difficile, sindromi mielodisplastiche, che racchiude 7 tumori del sangue. Sono rari, ma complessivamente, in Italia, colpiscono circa 3 mila persone ogni anno. Sono tutti causati da una disfunzione delle cellule staminali del midollo osseo, che perde così parte della sua capacità di produrre cellule del sangue “normali”. Per questo la conseguenza più frequente è l’anemia, che può variare da lieve a grave. Ma non solo: se non trattate, le sindromi mielodisplastiche possono ridurre l’aspettativa di vita ed evolvere in leucemia mieloide acuta. Se n’è parlato nel corso del congresso nazionale della Società Italiana di Ematologia Sperimentale (SIES), a Milano, dove Maria Teresa Voso, professore associato di Ematologia all’Università Tor Vergata e Presidente SIES, ha ricordato l’importanza della diagnosi precoce.

Professoressa Voso, quali sono i sintomi di queste patologie?

“Il principale è l’anemia, che in oltre il 50% dei casi si manifesta con affaticamento, astenia, pallore della cute e delle mucose, tachicardia e insonnia. Nei restanti casi le malattie sono asintomatiche, quindi vengono scoperte solo con indagini di routine. Il secondo è un ingiustificato aumento delle infezioni contratte o una loro tendenza a guarire lentamente. Per esempio, è possibile avere tosse e febbre prolungate. Il terzo è il sanguinamento: è infatti comune per i malati perdere sangue mentre si lavano i denti o scoprire ematomi spontanei sul corpo”.

Come si diagnosticano?

“Un semplice emocromo permette di sospettare le malattie. In seguito, i pazienti vengono inviati dallo specialista per effettuare esami di secondo livello, come l’aspirato midollare. Grazie a questo test, si individuano le alterazioni del midollo, la presenza di cellule immature come i blasti e le alterazioni genetiche come quelle del cariotipo, caratteristiche di questa patologia. Gli esami diagnostici servono anche a stimare la gravità della patologia, l’aspettativa di vita e le probabilità di evoluzione della malattia in leucemia mieloide acuta. Considerando l’età e le altre patologie, è possibile stabilire la migliore terapia”.

Quali sono i trattamenti disponibili?

“Nelle forme gravi, possono essere necessarie trasfusioni frequenti. In quelle a basso rischio, caratterizzate principalmente da anemia, sono utilizzati fattori di crescita dei globuli rossi come l’eritropoietina, che nel 50% dei casi riduce le necessità trasfusionali. Purtroppo la sua efficacia ha durata limitata, in media di 2 anni. Un’altra molecola disponibile è la lenalidomide, molto utile in un sottotipo, la sindrome del 5q-. Per le forme ad alto rischio, quando le condizioni generali del malato lo permettono, è possibile somministrare il farmaco azacitidina, che è in grado di migliorare i valori dell’emocromo e di rallentare nel 50% dei casi l’evoluzione leucemica. L’unica terapia definitiva per le forme ad alto rischio è il trapianto di cellule staminali, praticabile solo in un numero limitato di casi e nei pazienti più giovani, generalmente al di sotto dei 70 anni di età”.

E per chi non risponde a questi trattamenti?

“Una nuova molecola, luspatercept, è in grado di migliorare significativamente l’anemia e di ridurre il numero di trasfusioni di sangue necessarie nel 40% dei casi, con un possibile miglioramento della risposta, mano a mano che si prolunga il trattamento. Questo farmaco innovativo è stato approvato lo scorso anno dall’agenzia regolatoria europea (EMA) in pazienti adulti con anemia trasfusione-dipendente dovuta a sindromi mielodisplastiche a rischio molto basso, basso e intermedio, che presentano sideroblasti ad anello e che hanno mostrato risposta insoddisfacente o non sono idonei alla terapia a base di eritropoietine. È molto utile, quindi, per chi ha sviluppato resistenza all’eritropoietina e non ha altra possibilità di cura, e che si trova costretto a sottoporsi a continue trasfusioni di sangue. Il suo impiego può determinare un forte impatto positivo sulla qualità di vita del malato, che non deve più frequentare regolarmente ambulatori e centri trasfusionali. Curare la patologia significa anche ridurre il sovraccarico di ferro dovuto alle trasfusioni e, quindi, migliorare la sopravvivenza”.

Qual è l’aspettativa di vita dei pazienti?

“Le sindromi mielodisplastiche possono comportare soprattutto problemi cardiovascolari, anch’essi legati all’anemia. L’aspettativa di vita viene limitata in particolare da queste complicanze. Tutto dipende però dalla tipo di sindrome: si va da forme a basso rischio che, in assenza di trattamento, hanno un’aspettativa di vita mediana di 8-10 anni, fino a forme a più alto rischio di evoluzione leucemica, che, se non trattate, possono ridurla a 8-12 mesi”.