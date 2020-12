LA QUALITA’ della vita, gli aspetti umani, emotivi e relazionali, la voce e le aspettative dei pazienti affetti dallamalattia genetica complessa risultato di una anomalia sul cromosoma 15, sono emersi dal primo studio di medicina narrativa da poco pubblicato sul British Medical Journal prima firmataria Letizia Ragusa, OASI Santa Maria Santissima di Troina.

È il progetto biennale Praxis, una ricerca qualitativa condotta dalla Fondazione ISTUD e sostenuta dalla farmaceutica Sandoz (gruppo Novartis), che ha coinvolto 10 centri italiani da Verbania ad Enna passando per Roma, Napoli, Messina, Pescara, Foggia e Bari, studio che ha un’importanza particolare che travalica l’ambito di una malattia rara. Coinvolgendo e studiando le narrazioni e i disegni di pazienti, familiari e specialisti (un totale di 241 partecipanti, un poco meno, 193, nella pubblicazione apparsa sul BMJ) si è potuto evidenziare il bisogno di un approccio multidisciplinare, la voglia di partecipazione e di relazioni, la necessità di implementare strumenti innovativi digitali e forme di telemedicina, l’importanza e il riconoscimento della diversità e delle intelligenze plurime.

Effetti della pandemia

Con un supplemento di indagine che ha analizzato 59 interviste nel periodo del lockdown a causa del Covid, si sono anche potuti osservare gli effetti della pandemia su questo tipo di pazienti e le reazioni e interrelazioni tramite web con gli specialisti, dall’endocrinologo allo psicoterapeuta, dal pediatra al logopedista o al fisioterapista. “Tutti sospesi per il Covid – raccontano malati e familiari – qualcosa vissuto non come guerra ma come mostro, orrore di non nemico subdolo che non gioca a viso aperto – spiegano i ricercatori della Fondazione Istud – “con i problemi vissuti dalla famiglia per il rinvio delle visite e come grande noia dai bambini e adolescenti malati, anche a causa della scarsa interattività della didattica a distanza”.

Aggiunge Letizia Ragusa: “Il Covid con le abitudini stravolte, abitudini così importanti per questi pazienti, ha cambiato la vita, riportando al centro l’ossessione per il cibo. Con differenze tra maschi e femmine: per i maschi cosa mangiamo, per le femmine come mangiamo. Così da una parte ci sono liste dettagliate di cosa c’è in frigorifero, dall’altra l’attenzione alle regole e alla quantità”. E Luigi Reale della Fondazione Istud: “Grande impatto hanno avuto la brusca interruzione delle attività fisiche o la loro riduzione, il nuovo assetto familiare con il pericolo di dipendenza dai genitori, un accesso alle cure percepito come drasticamente ridotto”.

Le intelligenze multiple

Dallo studio Praxis emerge una lezione valida per l’intera società. Prima di tutto riscoprendo la pluralità dell’intelligenza sulle orme del neurologo e pedagogo statunitense Howard Gardner (Formae mentis, ediz. Feltrinelli) come ha ricordato Maria Giulia Marini, Innovation and Scientific Director della Fondazione Istud e Presidente di EUNAMES, EUropean NArrative MEdicine Society. Intelligenze multiple, Gardner ne individua sette (spaziale, logico-matematica, corporeo-cinestetica, linguistica, musicale e le due personali, intrapersonale e interpersonale) con «varie competenze intellettive umane relativamente autonome». Una visione delle nostre molteplici capacità con precedenti illustri: i sette fattori primari delle facoltà mentali individuati dallo psicometrista Louis Leon Thurstone (comprensione verbale, facilità di parola, facilità di calcolo, visualizzazione spaziale, memoria associativa, rapidità di percezione, ragionamento) e i molteplici Sé dello psicologo Usa William James all’inizio del Novecento (“un uomo ha tanti Sé sociali quanti sono gli individui che lo riconoscono e che hanno un’immagine di lui nella propria mente”).

La psicoterapeuta Delia Duccoli dell’Istud, che ha analizzato i disegni di bambini e adulti nel progetto Praxis, parla di “originalità, movimento, piacere nell’occupare tutto lo spazio del foglio che significa voglia di esserci e vitalità. Ma nei disegni, precisi nei particolari come quello sulla sala di un Pronto Soccorso, si rientra esattamente nei contorni, c’è il bisogno di contenimento. E poi i colori vivaci, anche negli adulti, espressione di allegria e forte emotività”. Paolo Fedeli, infettivologo direttore medico di Sandoz, coglie nei racconti l’intelligenza e le aspettative individuali da comprendere, Maria Giulia Marini l’energia creativa e il senso morale, gli aspetti emotivi e sociali.

L’ascolto e le buone pratiche

Lo studio Praxis ha permesso di identificare quali sono gli ostacoli e le risorse da considerare per offrire un percorso di cura ottimale e contenere lo stigma sociale, dicono i ricercatori. La prima cosa che emerge: sono persone che hanno consapevolezza della loro malattia. L’ascolto consente quindi di ottimizzare il rapporto con il paziente e la sua famiglia, e quindi di far comprendere meglio la strategia terapeutica. L’endocrinologo Antonino Crinò del Bambino Gesù di Palidoro, si sofferma sulla comunicazione della diagnosi, <<quasi sempre vissuta come un trauma da tutta la famiglia. Spaventa i familiari. Molti si chiudono in sé stessi, negano la malattia, rifiutano gli aiuti; altri mostrano un atteggiamento di “ipercontrollo” e si recano spesso dal medico e in ospedale per continue visite». Si raccontano di parole marchianti nella comunicazione della diagnosi: «ritardo mentale», «non arriverà a 7 anni». Uno choc “eclatante”. Molti genitori per seguire i figli abbandonano o cambiano lavoro, in gran parte le donne. Di contro emergono i desideri dei malati: costruirsi una famiglia, inserirsi in ambito lavorativo. “Perché siamo tutti uguali”, scrivono.

La sindrome

La Prader Willi, ricordano alla Federazione Italia, «colpisce l’appetito, la crescita, il sistema ormonale, il metabolismo, le funzioni cognitive e il comportamento. È tipicamente caratterizzata da ridotto tono muscolare, bassa statura, sviluppo sessuale incompleto, disabilità intellettiva, comportamento peculiare e tutte le complicanze dell’obesità. La terapia con ormone della crescita è in grado di agire positivamente sulla crescita della statura e sull’eccesso di tessuto adiposo». In Italia vi sono circa ottocento pazienti, tra bambini, adolescenti e adulti. Graziano Grugni dell’Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo, Verbania, aggiunge: «È assente il senso di sazietà vi possono essere alterazioni scheletriche (cifoscoliosi, alterazioni del viso, mani e piedi piccoli), deficit cognitivo, problemi comportamentali e talora psicosi. Ma è una malattia molto eterogenea, in cui ogni soggetto è differente dall’altro: anche a parità di alterazioni genetiche le manifestazioni possono essere molto diverse e di grado variabile». Di fatto oggi, sia per la diagnosi precoce (in fase neoneonatale attraverso un semplice prelievo di sangue, test di metilazione) che nelle terapie (ormone della crescita) si sono fatti enormi progressi ma gli aspetti emotivi e quotidiani sia dei pazienti che dei familiari non sono stati mai studiati. Per Domenica Taruscio, Centro Nazionale Malattie Rare – Istituto Superiore di Sanità, la ricerca testimonia la voglia di uscire dall’isolamento e il bisogno di fare rete per affrontare queste malattie. Anche in questo l’approccio della medicina narrativa può fare molto.