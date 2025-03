Sindrome di Werner, svelati i ‘segreti’ dell’enzima coinvolto

Uno studio condotto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha approfondito il ruolo dell’enzima elicasi WRN, cruciale per la stabilità genomica e la riparazione del DNA. L’interazione tra WRN e la proteina RPA è fondamentale per prevenire danni al DNA e ridurre il rischio di tumori, ma i meccanismi di questa interazione sono ancora poco conosciuti. La mutazione dell’enzima WRN causa la sindrome di Werner, una rara malattia genetica caratterizzata da invecchiamento precoce e predisposizione ai tumori. La prevalenza della sindrome varia: in Giappone è di 1 caso ogni 20.000-40.000, in Sardegna di 1 su 50.000, e negli Stati Uniti di circa 1 su 200.000.

I sintomi iniziali includono mancanza di crescita durante la pubertà, perdita e ingrigimento dei capelli, raucedine, cataratta bilaterale, diabete di tipo 2 e osteoporosi. L’aspettativa di vita è ridotta a 45-55 anni, con le principali cause di morte legate a infarto e cancro. I risultati della ricerca potrebbero favorire lo sviluppo di trattamenti oncologici più efficaci, specialmente per pazienti con specifiche alterazioni genetiche.

Il team di ricerca, coordinato da Pietro Pichierri e Annapaola Franchitto, ha analizzato l’interazione tra WRN e RPA, identificando i siti di WRN coinvolti nel legame. Lo studio, realizzato in collaborazione con NIH-NIA, ha beneficiato di fondi nazionali e internazionali, tra cui quelli della Fondazione AIRC. I risultati, pubblicati su “Nature Communications”, potrebbero portare allo sviluppo di inibitori specifici per l’interazione tra WRN e RPA, aprendo nuove opportunità terapeutiche.