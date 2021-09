Tre lauree, una carriera da insegnante e un talento artistico che neppure la malattia ha arginato, nonostante colpisse vari organi tra cui gli occhi. E’ la storia di Lucia Marotta, fondatrice e presidente dell’Associazione Nazionale A.N.I.Ma.S.S. ODV, affetta dalla Sindrome di Sjögren primaria sistemica, una malattia rara degenerativa, clinicamente inguaribile e fatale al punto da risultare mortale per il 5-8% dei malati per linfoma. Dal libro scritto anni fa dalla donna, è nato poi il film “La sabbia negli occhi” disponibile su Amazon Prime Video da metà agosto.

Una vita attiva

Lucia, oggi insegnante in pensione, ha sempre condotto una vita molto attiva non solo come docente ma anche per le tante consulenze che offriva sia agli studenti a scuola che a varie realtà esterne come psicopedagogista. Non solo: Lucia è diventata anche regista, drammaturga e nel 1994 ha scritto il libro “Dietro le sbarre” nel quale raccontava la sua esperienza professionale di un anno trascorso tra le detenute del carcere di Montorio. Insomma, non aveva certo tempo per annoiarsi.

Le avvisaglie della malattia

Aveva 46 anni quando ha iniziato ad avvertire i primi sintomi della malattia: una forte astenia e il corpo che non rispondeva più. “Di colpo sono cominciati strani malesseri, dolori articolari, stanchezza. Tutti pensavano allo stress ma io sentivo che non era solo quello. Il medico di famiglia mi consigliò delle analisi e venne fuori un’alterazione elevatissima delle gamma GT, un esame del sangue collegato al fegato”, racconta Lucia. In genere, quando i valori di questo enzima sono alti è perché si beve parecchio, ma Lucia non beveva affatto. E i sintomi? “Erano tanti”, risponde la donna: “Dal bruciore al sentire la sabbia negli occhi, afte in bocca, ulcerazioni del cavo orale, della vagina, dermatiti atopiche con bruciore e prurito, difficoltà a deglutire, infiammazioni del trigemino, vasculite, problematiche respiratorie”. Insomma, un quadro complesso e infatti arrivare ad una diagnosi sarebbe stato un percorso lungo e complesso.

Vuoi fare anche tu una domanda a un esperto di Retina in salute? Scrivi a retinainsalute@repubblica.it

I problemi alla vista

Intanto, si cercava di capire quale fosse il problema e che nome dare alla malattia. La donna ha fatto oltre cinquanta visite specialistiche, prima in gastroenterologia perché il problema all’inizio sembrava riguardare il fegato. Ma mentre i valori delle gamma Gt continuavano a salire, aumentavano anche i fastidi e la sofferenza a livello oculare: “Ho cominciato così a sottopormi a diverse visite oculistiche perchè i dolori diventavano spesso insopportabili, senza trovare rimedi al punto che nell’agosto 2001, dopo inutili tentativi, sono stata costretta a recarmi al pronto soccorso per sofferenza acuta corneale”, prosegue la donna. In realtà, i suoi fastidi agli occhi che spesso venivano diagnosticati come una congiuntivite cronica, erano dovuti ad un deficit lacrimale tipico di questa malattia e ad un certo punto la situazione si aggravò fino ad arrivare alla perforazione della cornea con il rischio di cecità.

Il ricovero in ospedale

“Dopo un lungo calvario e un primo ricovero ospedaliero di ben 20 giorni a Verona – prosegue il racconto Lucia – mi dissero che avevo lesioni alla cornea e rischiavo la cecità per cui mi fu vietato l’uso della tv, giornali, computer. In quel momento, il mondo mi crollò addosso”. Ma è con questo primo ricovero che ottiene una prima diagnosi di sospetta Sindrome di Sjögren. “Nel settembre 2001 all’epoca del ricovero, sebbene avessi tre lauree, non sapevo minimamente in cosa consistesse la Sindrome di Sjögren e nessuno ha ritenuto importante spiegarmelo”.

La forza di non arrendersi

Malgrado il senso di vuoto e di abbandono che Lucia ha provato, ha cercato sempre di lottare e di non arrendersi. “Raccontavo a tutti quello che mi stava capitando, di questa sospetta Sindrome di Sjögren che nessuno conosceva, della sofferenza e del dolore che mi procurava avendo colpito molti miei organi vitali: fegato, polmoni, sistema nervoso centrale e periferico, trigemino, genitali, stomaco trasformando la mia vita in dolore cronico diffuso”.

In cerca di cure

Dopo la lunga attesa per capire di quale malattia soffrisse, comincia per Lucia il pellegrinaggio alla ricerca di specialisti preparati e di ospedali che potessero confermare la diagnosi: Verona, Negrar (VR), Firenze, Siena. “Per farla breve, dopo tanto peregrinare arriva la diagnosi nel 2004 dall’Università di Udine, dopo ben 5 anni. Alla Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica si erano aggiunte la Sindrome Fibromialgica, la Tiroidite di Hashimoto e altre sintomatologie”. Finalmente, la malattia invisibile aveva un nome, ma i problemi erano comunque tanti perché la Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica non era e non è riconosciuta come rara e di conseguenza non vengono ad essa riconosciuti servizi, prestazioni e presidi. “Pensavo ingenuamente – confessa la donna – che una volta avuta la diagnosi sarebbe stato tutto facile: avrei trovato servizi, accoglienza, ascolto e medici preparati che avessero cercato di guarirmi”.

Le battaglie dell’Associazione

Dopo mesi di sofferenza, di amarezza, di sconforto e depressione, Lucia reagisce: “Ho trasformato il mio dolore in amore per gli altri fondando l’Associazione il 18 aprile 2005 a Verona e dedicandomi totalmente alle persone malate come me e per dar loro voce, dignità e diritto alla salute ad oggi negato”, dichiara con orgoglio aggiungendo: “Convivere con questa grave patologia, che spesso è invisibile anche per gli stessi familiari, è molto frustrante perché dal di fuori questa malattia nessuno la vede se non nella fase degenerativa con difficoltà motoria e visiva”. Allo stato attuale non ci sono farmaci che guariscono ma solo palliativi con forti controindicazioni ed effetti collaterali che spesso danneggiano i vari organi di una persona colpita dalla forma primaria sistemica, che è tentacolare. “I farmaci sostitutivi e le cure odontoiatriche – continua la presidente dell’associazione – sono a nostro carico e le terapie riabilitative vengono dispensate una o al massimo due volte all’anno. Anche se gravemente malata sono fiera di quello che ho fatto e che sto facendo per tutte le persone malate d’Italia, come me”.

Vita vera, libri, teatro e cinema

Ma Lucia è un vulcano, nonostante la malattia. E così, oltre a impegnarsi nell’associazione, continua a scrivere libri tra cui la fiaba ‘La Principessa Luce. Lo Gnomo Felicino’ e ‘La sabbia negli occhi’. Proprio da quest’ultimo libro è tratto lo spettacolo teatrale ‘Monsieur Sjögren e il coraggio di una donna’ e ora il film che porta lo stesso nome del libro e che è su Amazon Prime video da metà agosto. Il film racconta la vita di una donna, Beatrice (Valentina Corti), sposata con Sergio (Adelmo Togliani) molto impegnata come insegnante e nel mondo del volontariato come psicopedagogista. Una donna che ama, che soffre, che resiste, che, nonostante tutto, continua a guardare in faccia il dolore, a sopportarlo a denti stretti. Beatrice un giorno scopre di avere una malattia invisibile, che le entra dentro e inizia a scorrerle nelle vene, impedendole di muoversi, di sorridere, di essere felice, una malattia che ha un nome difficile da memorizzare: Sj?gren, la malattia invisibile, ma pesante come un macigno che ti trascini dietro ogni giorno della tua vita.

“Il film – dichiara Lucia – è stato realizzato per sensibilizzare la cittadinanza tutta, i medici, i ricercatori, le istituzioni, i politici e il mondo giovanile su questa malattia rara e allo stesso tempo creare accoglienza, empatia e solidarietà intorno ad una patologia invisibile che colpisce prevalentemente le donne rendendo spesso la loro qualità di vita molto scadente”.