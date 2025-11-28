Sindrome di Down: nuove speranze dalla ricerca in Italia

Nel mese di ottobre, a Napoli si è svolto il IX Convegno scientifico nazionale sulla sindrome di Down. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata a uno studio giapponese che ha dimostrato in laboratorio la possibilità di rimuovere una copia in eccesso del cromosoma 21, responsabile della sindrome.

Gli esperti intervenuti hanno sottolineato l’importanza di costruire un percorso graduale su strumenti e terapie volti a migliorare la qualità della vita, favorire l’autonomia e rafforzare l’inclusione delle persone con sindrome di Down. Il convegno ha riunito oltre trecento partecipanti tra ricercatori, clinici, famiglie e persone con sindrome di Down, creando un vero e proprio laboratorio di confronto multidisciplinare.

Le tre giornate si sono articolate in sessioni tematiche che hanno spaziato dai progressi della ricerca biomedica, come la recente scoperta giapponese sulla rimozione di una copia del cromosoma 21, alle prospettive di nuove terapie farmacologiche e genetiche, fino ad affrontare aspetti cruciali della vita quotidiana. Ampio spazio è stato dedicato al tema dell’autonomia personale, con testimonianze dirette di giovani e adulti con sindrome di Down che hanno raccontato esperienze di lavoro, inclusione sociale e percorsi di indipendenza.

Non sono mancati approfondimenti sul ruolo della riabilitazione motoria e logopedica, sull’importanza di un supporto educativo personalizzato e sul dialogo costante tra ricerca e pratica clinica. Il convegno ha inoltre sottolineato la necessità di unire evidenze scientifiche e vissuti personali, mostrando come la scienza possa diventare uno strumento concreto di inclusione e speranza.

Un gruppo di ricercatori giapponesi ha annunciato un risultato che ha fatto rapidamente il giro del mondo: la rimozione di una delle tre copie del cromosoma 21 da cellule umane coltivate in laboratorio. Come riportato dai ricercatori, si prevede che in futuro questo approccio contribuirà alla prevenzione e al miglioramento di varie complicazioni associate a questa condizione.

Gli esperti hanno chiarito che si tratta di un risultato ottenuto solo in ambiente controllato e non applicabile oggi alle persone. La tecnica utilizzata, basata sul sistema di editing genetico CRISPR/Cas9, rappresenta un passo importante per la ricerca di base, ma è ancora lontana da un’applicazione clinica. Superare la barriera emato-encefalica e garantire la sicurezza di interventi sul cervello umano restano sfide enormi.

Accanto agli studi di genetica, la comunità scientifica sta portando avanti la ricerca su farmaci sperimentali pensati per migliorare le capacità cognitive o rallentare l’insorgenza dell’Alzheimer, una condizione particolarmente frequente nelle persone con sindrome di Down. Tra le molecole allo studio vi sono gli inibitori selettivi del recettore CB1 dei cannabinoidi, già oggetto di sperimentazioni.

Parallelamente, si stanno testando approcci non farmacologici come la stimolazione cerebrale tramite correnti elettriche o magnetiche, le quali mostrano potenziali benefici. Questi percorsi non mirano a eliminare la Sindrome di Down, ma ad alleggerire il percorso di vita, favorendo inclusione e autonomia. Il convegno ha rappresentato un passo significativo verso un futuro in cui scienza e società collaborano per costruire speranza, autonomia e dignità.