Sindrome di Alagille in Italia

La sindrome di Alagille è una malattia genetica rara che colpisce diversi organi, tra cui il fegato, il cuore, i reni, le ossa, gli occhi e i vasi arteriosi. Una delle principali peculiarità di questa condizione è la sua marcata variabilità fenotipica, che si manifesta sia nell’eterogeneità degli organi interessati che nell’ampio spettro di gravità con cui ciascun organo può essere coinvolto.

I pazienti con sindrome di Alagille necessitano di cure mediche continue, che spesso iniziano nella prima infanzia. Tuttavia, dopo l’infanzia, i pazienti necessitano di proseguire le cure con gli specialisti dell’adulto. La transizione dalle cure pediatriche a quelle dell’adulto può essere complicata a causa della complessità della malattia e della necessità di un approccio multidisciplinare.

La sindrome di Alagille ha un impatto significativo sulla vita dei bambini che ne sono affetti, così come su quella delle loro famiglie. I genitori devono affrontare un percorso complesso, segnato dall’incertezza sull’evoluzione della malattia e dalle numerose visite mediche. La gestione della malattia richiede un approccio multidisciplinare che tenga conto non solo degli aspetti clinici, ma anche del supporto psicologico e sociale necessario per migliorare la vita di bambini e genitori.

Nell’adulto, la sindrome di Alagille può essere più difficile da riconoscere, poiché il corteo sindromico tende ad essere meno evidente. La diagnosi può essere tardiva e la malattia può essere scoperta casualmente durante una visita medica per altri motivi. La gestione della malattia nell’adulto richiede un approccio diverso rispetto a quello pediatrico, con un focus sulla gestione dell’epatopatia cronica e della sua progressione verso l’ipertensione portale.

L’Azienda Ospedale Università di Padova ha elaborato un protocollo di transizione dalle cure pediatriche a quelle dell’adulto per le malattie rare, inclusa la sindrome di Alagille. Il protocollo prevede la creazione di un percorso di transizione personalizzato per ogni paziente, la nomina di una “figura di transizione” e il coinvolgimento del personale infermieristico. L’approccio multidisciplinare è fondamentale per il successo della transizione e richiede il coinvolgimento di diverse figure professionali, tra cui epatologi, internisti, neurochirurghi, neuroradiologi, genetisti, anatomopatologi, radiologi, medici esperti di patologia nutrizionale, dietisti, ginecologi, nefrologi e chirurghi epatobiliari.