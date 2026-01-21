Sindrome dell’ovaio policistico a Grosseto

Unire nutrizione e psicologia per aiutare le donne a comprendere meglio la sindrome dell’ovaio policistico, una condizione complessa e diffusa. Lo Studio Psicologia Landeschi di Grosseto organizza un incontro sabato 24 gennaio alle 9.30 nella sede di via Scrivia 10.

L’iniziativa inaugura un ciclo di appuntamenti pensati per offrire informazione, consapevolezza e strumenti concreti a chi convive con specifiche condizioni patologiche. Il percorso nasce dalla collaborazione tra Veronica Landeschi, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale specializzata nei disturbi dell’alimentazione e nella sessualità, e Antonella Lodde, biologa nutrizionista.

La sindrome dell’ovaio policistico è un disturbo ormonale e metabolico piuttosto comune nelle donne in età fertile, caratterizzato da squilibri ormonali, irregolarità del ciclo mestruale e anovulazione e presenza di numerose piccole cisti a livello ovarico. Questa condizione può manifestarsi con sintomi come acne, irsutismo, difficoltà a concepire e, nel lungo periodo, può aumentare il rischio di diabete e di altre patologie metaboliche.

Durante l’incontro verranno affrontati gli aspetti principali della Pcos, con particolare attenzione al ruolo dell’alimentazione e al vissuto psicologico delle donne che convivono con questa sindrome. L’obiettivo è fornire strumenti utili per una maggiore comprensione della patologia, favorendo un approccio più consapevole e integrato alla gestione della Pcos. L’evento è a numero chiuso, pertanto è necessaria l’iscrizione preventiva.