Sindrome del Natale in Italia

Il periodo natalizio è spesso caratterizzato da una serie di impegni, come pranzi e cene con i parenti, eventi aziendali e occasioni per rivedere amici e famiglia. Tuttavia, questa serie di eventi e aspettative può generare un forte stress emotivo, noto come Sindrome del Natale o Christmas Blues. Questo fenomeno si manifesta con sentimenti di inquietudine, malinconia, apatia, ansia, stress e irritabilità, uniti alla sensazione di sentirsi “sbagliati” e “fuori posto”.

Secondo il Dottor Charlie Fantechi, psicologo e psicoterapeuta, il Natale è percepito come un tempo di felicità obbligatoria, e quando il proprio stato emotivo non coincide con ciò che la società prescrive, nasce la sensazione di inadeguatezza. Il Christmas Blues non è un’anomalia né una debolezza personale, ma piuttosto una risposta fisiologica al sovraccarico di impegni e aspettative.

Le motivazioni biologiche e psicologiche del Christmas Blues sono legate alla ridotta esposizione alla luce naturale durante l’inverno, che incide sui livelli di serotonina e sui ritmi circadiani, influenzando l’umore. Inoltre, il sovraccarico psicologico degli impegni familiari, sociali e delle aspettative può accentuare l’autocritica, il senso di inadeguatezza e la percezione di non aver raggiunto ciò che si sperava.

Per proteggersi dal Christmas Blues, il Dottor Fantechi consiglia di concedersi tempo per sé, ridurre gli impegni, ascoltare il proprio ritmo e trascorrere almeno venti minuti al giorno alla luce solare. Inoltre, è importante selezionare gli impegni che garantiscono relazioni significative e autentiche, limitare le situazioni di disagio, concedersi pause mentali brevi e frequenti, ascoltare il proprio corpo e smettere di considerare il Natale come un “esame” della propria felicità.

