Sindrome del lupo mannaro frasi scioccanti: “visto volare dalla finestra”

La sindrome del lupo mannaro è una nuova malattia che sta colpendo un numero crescente di cani, simile alla “mucca pazza”. Questa condizione è emersa in Germania, dove oltre 50 cani si sono ammalati gravemente dopo aver masticato ossa bovine contaminate. L’agenzia per la sicurezza alimentare olandese (NVWA) ha emesso un avviso riguardante quattro tipologie di ossa fornite dalla ditta Barkoo, collegate a 47 casi segnalati dai veterinari. I cani affetti da questa sindrome mostrano sintomi neurologici come elevata ansia, agitazione e ululati simili a quelli dei lupi.

Per approfondire la questione, la NVWA ha avviato indagini analitiche per verificare la presenza di sostanze nocive che potrebbero aver influito sulle condizioni neurologiche degli animali. Sono stati prelevati campioni delle ossa contaminate dai proprietari, mentre la ditta madre di Barkoo, la tedesca Matina, ha ritirato il prodotto dalla vendita sui siti Zoopla e Bitiba. È importante notare che i veterinari hanno escluso un’infezione virale, dato che i casi segnalati provenivano da diverse località nei Paesi Bassi.

La situazione attuale evidenzia un aumento di malattie sconosciute nei cani, con segnali di allerta che giungono anche dagli Stati Uniti. Veterinari statunitensi hanno segnalato un incremento nel numero di cani affetti da tosse anomala. ABC News ha recentemente riportato un servizio che mette in luce l’emergere di questa “malattia misteriosa” che colpisce cani in tutto il paese. Secondo i medici, questa condizione è altamente contagiosa e, in alcuni casi, anche fatale, con sintomi simili a quelli della tosse dei cani tradizionale.

I veterinari raccomandano vivamente ai proprietari di cani di far visitare i propri animali non appena notano anomalie comportamentali o sintomi di malessere. La necessità di ulteriori ricerche è urgente, poiché appare evidente che queste malattie stanno aumentando e diventando motivo di crescente preoccupazione per il benessere degli animali domestici in tutto il mondo. La sindrome del lupo mannaro e altre malattie emergenti richiedono un attento monitoraggio e una rapida risposta da parte delle autorità sanitarie e dei veterinari.