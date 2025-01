Sindrome da rientro, 5 regole per tornare alla routine

Gli americani definiscono “post vacation” o “holiday blues” quel sentimento di tristezza e smarrimento che si prova al ritorno alla routine quotidiana dopo una pausa. Questo fenomeno, anche se non ufficialmente riconosciuto come patologia, è sempre più comune, come spiega Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli psicologi della Toscana. Il rientro dalle vacanze, in particolare quelle natalizie, può generare stress, influenzando chiunque, specialmente coloro che già soffrono di disagio psicologico o che vivono momenti difficili.

Gulino offre cinque consigli per affrontare il rientro in modo più sereno. La prima regola è evitare l'”effetto interruttore”, cioè passare bruscamente dal relax della vacanza alla frenesia del lavoro quotidiano. È suggerito iniziare il rientro in modo graduale, come ad esempio riprendere l’attività lavorativa con mezze giornate o giorni interi vicini ai weekend. La seconda regola invita a mantenere le buone abitudini sviluppate durante le vacanze, come dedicarsi a hobby, sport, lettura e altre attività ricreative, non abbandonandole improvvisamente al rientro.

Il terzo consiglio riguarda l’alimentazione: durante le festività è comune esagerare, ma è cruciale prestare attenzione a una dieta sana una volta tornati alla vita di tutti i giorni, poiché mente e corpo si influenzano a vicenda. La quarta regola sottolinea l’importanza di gestire il sonno. I ritmi durante le vacanze possono differire notevolmente da quelli abituali e una cattiva qualità del sonno può aumentare la sensazione di disagio e stanchezza.

Infine, l’ultimo consiglio, altrettanto importante, è quello di mantenere attive le relazioni significative che abbiamo potuto coltivare durante le festività. Legami con amici, familiari e affetti personali forniscono energie vitali che si rivelano fondamentali nel corso dell’anno. In sintesi, affrontare il rientro post-vacanza richiede strategie per gestire il cambiamento di ritmo, mantenere abitudini positive, prendersi cura di sé e coltivare relazioni significative.