UNA COPIA In più di un piccolo gruppo di geni, circa 26-28 che si trovano sul cromosoma 7. È la cosiddetta sindrome 7-Dup, una sindrome genetica rara in grado di alterare fin da subito lo sviluppo del cervello, del cuore e delle strutture del viso oltre a determinare peculiarità comportamentali, come ridotta interazione sociale, azioni ripetitive, ritardo del linguaggio. Tratti questi ultimi che, a diversi livelli, caratterizzano anche lo spettro autistico. Ora – come si legge in un recente studio pubblicato su Molecular Autism – un gruppo di ricercatori dell’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) e dell’Università degli Studi di Milano ha scoperto una serie di sostanze, già conosciute come farmaci antitumorali, in grado di controbilanciare gli effetti della duplicazione anomala di questi geni.

Ci si potrebbe chiedere come mai i ricercatori si siano concentrati proprio su questa alterazione genetica e non su altre. “La risposta è semplice”, spiega Giuseppe Testa, direttore del Laboratorio di “Modellistica di malattia ad alta definizione” dello Ieo, professore ordinario all’Università degli Studi di Milano e Direttore del Centro di Neurogenomica dello Human Technopole. “Sappiamo che sono centinaia i geni coinvolti nello spettro autistico, una condizione che presenta una grande variabilità al suo interno, ma per quanto riguarda quelle disabilità gravi che rientrano nella sfera del linguaggio e della socialità è chiaro che l’alterazione di questo piccolo gruppo di geni, posizionati sul cromosoma 7, abbia un ruolo determinante. Esiste, infatti, una controprova”, precisa l’esperto. “Sappiamo che un difetto genetico opposto, cioè non una duplicazione dei geni, ma una copia in meno di essi, è presente in un’altra sindrome, la sindrome di Williams, una rara malattia genetica che, a fronte di sviluppo intellettivo paragonabile alla sindrome di Down, si caratterizza per una spiccata socialità e abilità linguistiche particolarmente ben conservate. Dunque, manifestazioni opposte rispetto alla sindrome 7-Dup”.

L’avatar

Ma in cosa consiste lo studio? “Per prima cosa – racconta Testa, a capo dello studio con prime autrici Francesca Cavallo e Flavia Troglio – abbiamo prelevato alcune cellule della pelle di bambini che presentano questa alterazione genetica, come pure da bambini che hanno, invece, una copia in meno degli stessi geni, cioè i bambini con sindrome di Williams. Poi, in laboratorio, abbiamo riprogrammato queste cellule per ricondurle a uno stato di staminalità, cioè dotarle della capacità di svilupparsi in qualsiasi tipo di cellula del nostro corpo. Così, abbiamo fatto crescere in vitro i neuroni della corteccia cerebrale, che avevano appunto il genoma di questi bambini”. In altre parole, come richiamato anche nel titolo del progetto finanziato dal Consiglio Europeo delle Ricerche, è stato creato un avatar, ossia un modello in grado di riprodurre fedelmente le cellule umane da cui deriva perché ha lo stesso genoma e quindi le stesse alterazioni genetiche. In questo caso, i neuroni presentavano o la duplicazione o la delezione di quel piccolo gruppo di geni presenti sul cromosoma 7.

Il test di 1500 sostanze

“A questo punto – spiega l’esperto – abbiamo testato 1500 composti chimici su questi neuroni con l’obiettivo di trovare uno o più composti in grado di riportare i livelli dei geni, che presentano una copia in più, a una situazione di normalità”. Tra le molecole testate, sono stati presi in considerazione farmaci già in commercio per altre malattie e noti per avere un effetto epigenetico, cioè capaci di modificare non il DNA, ma il modo in cui i geni vengono espressi. “Sui 1500 composti – continua Testa – ne abbiamo individuati tre che sembrano riuscire a modulare la lettura del nostro genoma. Precisamente, uno di questi geni, il gene GTF2I, presente appunto in una copia in più nei pazienti con sindrome 7-Dup, è stato frenato nella sua espressione dagli inibitori delle istone deacetilasi, farmaci già studiati in oncologia e di cui quindi conosciamo le caratteristiche, inclusi gli effetti collaterali e la tollerabilità. Nei pazienti 7-Dup in cui c’è un eccesso del gene GTF2I, questa categoria di inibitori potrebbe quindi riuscire a ‘spegnere’ la sua azione, ripristinando la situazione di normalità”.

Servono altri studi

I risultati della ricerca accendono nuove speranze per avere a disposizione, in futuro, un farmaco in grado di contrastare quelle disabilità gravi della sfera linguistica e sociale per le quali sembra evidente il legame con l’anomala duplicazione di questo piccolo gruppo di geni. “Il vantaggio – spiega l’esperto – è che si tratta di farmaci che già conosciamo e non di molecole nuove. Ora, dopo le sperimentazioni in laboratorio, sono necessari studi pre-clinici, cioè dobbiamo testare i farmaci su ulteriori modelli in vitro e su animali con l’obiettivo di arrivare quanto prima a uno studio clinico per poter osservare se davvero si verifica una regressione dei sintomi. Sicuramente – conclude Testa – siamo agli inizi di un lungo percorso, ma questo è già un importante traguardo raggiunto”.