Sindaco Madeo annuncia addio alle prossime elezioni comunali

Il sindaco Eugenio Madeo ha annunciato di non voler partecipare alle prossime elezioni comunali. Questa decisione è stata comunicata al gruppo consiliare “SNA Prima di tutto” ed elimina ogni possibilità di rinvio.

Madeo ha sottolineato che la sua scelta di non ricandidarsi è definitiva e che sarebbe stato scorretto tenerla incerta. Questa comunicazione permette ai membri del consiglio comunale di riflettere liberamente sulle loro future scelte.

Durante il suo mandato, Madeo ha affermato di aver preso decisioni difficili, spesso impopolari, ma sempre mirate a garantire un futuro prospero per la comunità di San Nicola. Ha dichiarato di non aver mai cercato un consenso immediato, ma piuttosto di aver puntato su scelte di lungo termine. Ha accolto con favore eventuali suggerimenti di miglioramento, ma ha avvertito che eventuali passi indietro sarebbero dannosi.

Madeo si è anche reso disponibile a collaborare con chi condivide il suo percorso, eliminando barriere e contrapposizioni, per promuovere l’unità e il bene comune. Tuttavia, la sua decisione di non ricandidarsi non implica un ritiro dall’impegno amministrativo. Ha infatti annunciato che continuerà a lavorare attivamente fino alla fine del suo mandato, insieme al gruppo consiliare, per affrontare le questioni aperte e completare i progetti in corso.

Tra le priorità che affronterà nei prossimi mesi c’è la candidatura del Borgo di San Nicola Arcella, unico rappresentante della Calabria nella tredicesima edizione della Rai de Il Borgo più bello d’Italia. Infine, Madeo ha dichiarato che al termine della sua esperienza lascerà un resoconto del lavoro svolto sia come vicesindaco che come sindaco.