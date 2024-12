Sindaco di Udine De Toni ricoverato dopo malore durante il Consiglio Comunale

Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha accusato un malore durante una riunione del Consiglio delle autonomie locali presso la sede della Regione. I presenti hanno prontamente prestato i primi soccorsi, mentre un’ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove è stato ricoverato in unità coronarica. De Toni rimarrà sotto osservazione durante la notte di mercoledì 18 dicembre. Tra coloro che hanno assistito De Toni c’era anche la direttrice del Servizio sanitario regionale, Gianna Zamaro.

Alberto Felice De Toni è sindaco di Udine dal 2023, dopo essere stato eletto con il 52,8% delle preferenze in un ballottaggio, sostenuto da una coalizione di centrosinistra che includeva il Partito Democratico, il Patto per l’Autonomia, Azione-Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, e diverse liste civiche. Prima di diventare sindaco, ha ricoperto ruoli significativi come ingegnere, docente universitario e rettore. Ha completato gli studi in Ingegneria Chimica all’Università di Padova e ha lavorato per Eni ricerche fino al 1983. Successivamente, ha intrapreso un dottorato di ricerca in Scienze dell’Innovazione Industriale e ha lavorato come ricercatore in Ingegneria economico-gestionale presso l’Università di Udine, dove è diventato docente e, in seguito, rettore dal 2013 al 2019.

Dopo la notizia del suo malore, De Toni ha ricevuto numerosi messaggi di auguri di pronta guarigione. Il presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Mauro Bordin, che aveva anche lui recentemente avuto un piccolo malore, ha espresso la sua vicinanza al sindaco, mostrando fiducia nella sua determinazione a superare questo momento difficile. Inoltre, la consigliera regionale Rosaria Capozzi del M5S ha formulato auguri per una rapida guarigione, esprimendo la solidarietà del suo partito nei confronti del sindaco. Ancora, il capogruppo del Patto per l’Autonomia – Civica FVG, Massimo Moretuzzo, ha solidarizzato, augurando una pronta ripresa a De Toni affinché possa tornare quanto prima ai suoi impegni amministrativi.