Sindaco di Rivolta d’Adda arrestato per violenza sessuale

Il sindaco di Rivolta d’Adda, Giovanni Sgroi, 70 anni e chirurgo gastroenterologo, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Milano con l’accusa di violenza sessuale aggravata su quattro pazienti. Gli abusi, avvenuti nel centro medico di Pozzuolo Martesana, sono emersi da denunce e intercettazioni. Le presunte vittime, donne tra i 24 e i 44 anni, hanno riferito di palpeggiamenti e commenti inappropriati durante visite mediche, travestiti da manovre cliniche.

L’ordinanza del gip di Milano, Sara Cipolla, evidenzia anche l’aggravante dell’abuso di potere e violazione dei doveri di pubblico servizio. Inoltre, Sgroi avrebbe suggerito alla segretaria di applicare sconti alle pazienti coinvolte dopo le visite.

Giovanni Sgroi è un professionista affermato, con una lunga carriera in ambito sanitario, avendo diretto reparti in ospedali lombardi, fino al pensionamento nel 2020. Eletto sindaco nel 2021 con una lista civica di orientamento centrodestra, si era recentemente candidato per le elezioni europee nel 2024, ma la sua lista ha ottenuto solo l’1,22% dei voti.

Le indagini in corso mettono a rischio la sua reputazione e carriera, aggravate da precedenti indagini per fatti analoghi nel 2010, già archiviati. L’avvocato di Sgroi, Domenico Chindamo, ha dichiarato che il suo assistito è “totalmente estraneo” alle accuse e ha chiesto di non affrettare giudizi sul suo incarico da sindaco.

Fonte: www.virgilio.it