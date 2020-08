”Non voglio più confrontarmi con gente maleducata, se vuole andare dagli avvocati che ci vada pure. Poteva impugnare l’ordinanza!”. Non si placa il botta e risposta tra il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, e Flavio Briatore. Il primo cittadino del comune sardo dice all’Adnkronos di essere stanco dei continui attacchi da parte del patron del ‘Billionaire’. L’ultimo questa mattina su Instagram dove Briatore in un video afferma che Ragnedda ”non fa rispettare neanche il decreto ministeriale” e sostiene che nei locali della Costa Smeralda ”i famosi 65 decibel di questo sindaco di Arzachena non solo non li rispetta nessuno perché c’è musica a palla in tutti i locali ma ballano anche”.

Fonte