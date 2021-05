Sono due le ipotesi di reato che hanno portato all’arresto di Franco Landella, sindaco dimissionario della Lega al comune di Foggia. Gli agenti di polizia gli hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per i reati di corruzione e tentata concussione. Nelle indagini coordinate dalla procura sono finiti anche la moglie di Franco Landella, Iolanda Daniela Di Donna, dipendente comunale che fino a due settimane fa lavorava nell’ufficio di gabinetto, raggiunta dalla misura di sospensione dai pubblici uffici, i consiglieri comunali Antonio Capotosto (già arrestato lo scorso 30 aprile), Dario Iacovangelo e l’imprenditore Paolo Tonti.

Questi ultimi tre sono stati posti ai domiciliari con l’accusa di corruzione. Ma nella bufera giudiziaria che si è abbattuta sul comune di Foggia sono coinvolti altri quattro consiglieri comunali, tutti di maggioranza, indagati a piede libero per il reato di concorso in corruzione. Sono Leonardo Iaccarino, noto per le pistolettate esplose a capodanno dal balcone di casa e già arrestato lo scorso 30 aprile e, dopo aver collaborato con la giustizia, posto ai domiciliari; Pasquale Rignanese, Consalvo di Pasqua e Lucio Ventura.

Ma l’indagine – fanno sapere gli inquirenti – è molto più ampia. Per l’ipotesi di tentata concussione ne risponde solo il sindaco Landella. I fatti fanno riferimento al periodo marzo-aprile 2020. Landella – si apprende – avrebbe preteso dall’agente della società GI.One che si occupa di servizi per conto del Comune di Foggia una somma di denaro di 500 mila euro, poi scesa a 300 mila euro, per un appalto del 2016 da 53 milioni di euro. La tangente sarebbe servita per “sbloccare il problema legato al subentro della società che l’agente della GI.One rappresenta nell’ATI aggiudicataria dell’appalto” – riferisce la parte offesa agli investigatori. Landella non sapeva che le sue telefonate con quest’ultimo venivano registrate dallo stesso agente. Di fronte al rifiuto di pagare quella importante somma di denaro Landella lo avrebbe anche minacciato di mandare all’aria l’accordo: “Mando tutto a puttane” gli avrebbe detto.

La seconda ipotesi di reato riguarda invece una tangente pagata dall’imprenditore Paolo Tonti di “non meno di 32mila euro” affinché venisse votato in consiglio comunale il rinnovo di una proroga di concessione urbanistica. Tangente che secondo l’accusa avrebbe intascato personalmente il sindaco e che poi con la collaborazione della moglie, avrebbe distribuito (due tranche da 2mila euro per un totale di 4 mila euro) ai consiglieri comunali coinvolti nell’inchiesta. Al telefono Tonti chiede un appuntamento a Landella per dargli dei “documenti, così te li leggi con calma”.

Ma il vero perno di questa inchiesta si fonda soprattutto sulle dichiarazioni rese da Leonardo Iaccarino, ex presidente del consiglio comunale. “Il sindaco si avvicina verso la Hyundai entra in macchina – racconta agli inquirenti Iaccarino – e con una mossa veloce, felina posiziona dietro il mio sedile di guida una busta rossa, quelle delle profumerie e mi dice: Leo, questo è il profumo per tua moglie da parte di Dany (per gli inquirenti non ci sono dubbi, il riferimento è alla moglie di Landella, Daniela Di Donna). Il profumo di Dany non l’ho mai sentito perché non era un vero profumo, si trattava dei 2 mila euro”.

Il sindaco di Foggia si è dimesso lo scorso 4 maggio dopo le due inchieste che hanno portato all’arresto prima di Bruno Longo, per una tangente da 35 mila euro versata da un imprenditore molisano per sbloccare il pagamento di alcune fatture, poi quelli degli altri due consiglieri comunali sempre di maggioranza, Leonardo Iaccarino e Antonio Capotosto accusati a vario titolo di corruzione, peculato e tentata concussione indebita.