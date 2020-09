“Il primo giorno del suo insediamento Acquaroli deve venire ad Arquata ed illustrare quello che può fare la regione Marche. Se vogliono che i nostri territori non diventino riserve indiane abbiamo bisogno che regione e Stato ci mettano in condizione di sopravvivere”. Così Aleandro Petrucci, sindaco di Arquata del Tronto, uno dei centri marchigiani più martoriati dal sisma del 2016, commenta con l’Adnkronos i risultati delle elezioni Regionali nelle Marche con l’affermazione del candidato del Centrodestra Francesco Acquaroli. “Una sconfitta clamorosa” per il Centrosinistra, taglia corto il sindaco.

