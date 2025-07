Sindaci italiani lanciano appello per Gaza: fermare la barbarie

Il conflitto di Gaza continua a destare grande preoccupazione a livello internazionale. Recentemente, la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, insieme all’intera Giunta, ha deciso di aderire all’appello “Adesso Basta!”, promosso dalla sindaca di Gorgonzola, Ilaria Scaccabarozzi.

L’appello si rivolge a tutti i sindaci e le sindache italiane e verrà inoltrato alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. Il documento denuncia una situazione di emergenza umanitaria a Gaza, definita come “genocidio” dagli autori, che evidenziano non solo le vittime dei bombardamenti, ma anche la crescente mortalità per fame, in particolare tra i bambini. Tale situazione, secondo l’appello, non può più essere considerata come un conflitto armato, ma piuttosto come una punizione collettiva.

Le richieste formulate dai firmatari includono un’invocazione affinché il Governo Italiano eserciti pressioni diplomatiche sul Governo di Israele per garantire l’accesso immediato agli aiuti umanitari. Si richiede inoltre che tali aiuti siano gestiti esclusivamente dalle agenzie delle Nazioni Unite, in quanto uniche dotate di legittimità, eliminando il coinvolgimento della Gaza Humanitarian Foundation, considerata inadeguata per il ruolo umanitario.

Infine, l’appello chiede che l’Italia assuma un ruolo attivo per promuovere un cessate il fuoco e avviare un processo politico che porti alla fine dell’occupazione e alla ricostruzione della Striscia di Gaza. La conclusione dell’appello rinnova l’invito di Papa Leone XIV e della società civile globale a fermare quella che viene descritta come barbarie, sottolineando l’urgenza della situazione.