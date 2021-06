Il camionista Alessio Spaziano risponderà oggi all’interrogatorio di garanzia e spiegherà come mai abbia travolto e ucciso Adil Belakhdim, il sindacalista che stava partecipando a un pacchetto davanti alla Lidl di Biandrate, e perché non si sia fermato per soccorrerlo. L’intenzione è infatti quella di collaborare con gli inquirenti che stanno facendo luce sulla dinamica dell’investimento. La sua tesi è che si sia trattato di un incidente, escludendo la volontà e la consapevolezza di aver investito Adil. “Siamo ancora in una fase molto delicata – ha spiegato l’avvocato Gabriele De Juliis che difende il camionista originario di Caserta – il mio assistito, seppur indagato per una cosa delicata e grave, ha interesse a fornire la massima collaborazione con l’autorità giudiziaria, in un clima di serenità e tranquillità”.

Sebbene gli investigatori non posseggano immagini del camion nel momento in cui ha sfondato il blocco e, sterzando verso destra, ha investito Il sindacalista, sono tante le testimonianze raccolte sul posto dei colleghi che hanno assistito alla scena, venendo colpiti anche in prima persona. Impossibile per loro credere che il camionista non si sia accorto di nulla, mentre con le ruote del mezzo pesante passava sopra il corpo di Adil e lo trascinava per diversi metri. “Tutti gli urlavano di fermarsi ma lui ha tirato dritto” hanno infatti raccontato i testimoni.

Non crede all’ipotesi di un semplice incidente neanche Assia Lucia Marzocca, la moglie del sindacalista che lo stava aspettando in Marocco, insieme ai due figli di 4 e 6 anni, dopo una lunga separazione dovuta alle limitazioni negli spostamenti per la pandemia. “Sarebbe dovuto partire domenica – ha spiegato la donna – aveva già preso i biglietti e non vedeva l’ora di poterci riabbracciare”. Quello che è successo venerdì mattina resta per lei “inspiegabile”, tuttavia tutto porta a farle pensare che il camionista abbia consapevolmente accettato il rischio di far del male a qualcuno. “Sapeva che c’era tanta gente, sapeva le conseguenze, che sarebbe andato in carcere. Per me l’ha fatto apposta, per questo ha fatto quella telefonata in cui ha detto che era successo un casino”.

Adil, aveva 37 anni

“Si tratta di un episodio gravissimo ma è stato un incidente non voluto: il povero sindacalista si trovava in un punto che non era visibile” replica invece il difensore di Spaziano. Il legale è preoccupato anche per il clima di odio che si è scatenato sui social e ha travolto la famiglia del camionista. “Sono giorni terribili per i suoi familiari, alla compagna sono arrivati messaggi molto pesanti che stanno creando grande disagio”. Per questo la famiglia che vive nel centro di Baia e Latina, paese di 2200 anime nell’alto casertano, si è chiusa nel riserbo assoluto. “Ci tengo a ribadire che la nostra linea sarà quella di collaborare, rispondere, dare il massimo apporto affinché si ricostruisca con oggettività questa vicenda”.

Nel frattempo una raccolta fondi è stata lanciata dai colleghi Sì Cobas di Adil, per sostenere la sua famiglia e aiutarli nelle spese legali. La moglie attende ora l’esito dell’autopsia, che sarà mercoledì, e il nulla osta per i funerali che si svolgeranno in Marocco.