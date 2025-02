Sincope, due milioni di persone all’anno svenono

Il 50% della popolazione sperimenta uno svenimento almeno una volta nella vita, con circa 2 milioni di casi di sincope all’anno in Italia, corrispondenti al 2% degli accessi al Pronto soccorso. Questo fenomeno colpisce soprattutto gli anziani, i quali, a causa di queste perdite di coscienza temporanee, rischiano cadute che possono compromettere la qualità e l’aspettativa di vita. Anche i giovani non sono esenti, rappresentando il 30% degli accessi per sincope.

È fondamentale una valutazione attenta di come si verifica lo svenimento, poiché in molti casi i pazienti si sottopongono a esami inutili, causando un notevole spreco di risorse. Tuttavia, un terzo degli ospedali in Italia non ha centri dedicati alla sincope. Secondo un censimento condotto dal Gruppo Italiano Multidisciplinare Sincope (Gimsi), solo il 30% degli ospedali ha strutture certificate idonee per la gestione delle sincopi, con una diminuzione rispetto al 2019.

Lo svenimento, tecnicamente chiamato sincope, è di solito benigno e si verifica a causa di una riduzione del flusso sanguigno al cervello. Tra i sintomi premonitori ci sono capogiri e sudorazione intensa. In casi rari, la sincope può essere causata da problemi cardiaci, più gravi e insidiosi perché privi di avvertimenti.

Gli esperti raccomandano di sdraiarsi e sollevare le gambe al primo segnale di svenimento. È consigliabile mantenere una buona idratazione e non limitare l’assunzione di sale, a meno che non ci siano indicazioni mediche contrarie.