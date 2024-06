Sinceramente (Cuando Cuando Cuando): ascolta la versione spagnola di Annalisa

A distanza di tre mesi dalla versione francese di Sinceramente, Annalisa ha deciso di rilasciare anche la versione spagnola.

Sinceramente, la versione francese di Annalisa e Olivia Stone https://t.co/1N5LzVrbYo — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 22, 2024

Al contrario della french version (in cui Annalisa canta in italiano, mentre le frasi in francese sono state incise dalla cantante Olivia Stone), in questa spanish version è Annalisa a cantarla e lo ha fatto registrandola interamente in spagnolo. Il nuovo testo in lingua spagnola non è fedelissimo a quello italiano, ma è stato modificato in alcuni punti per questione di metrica. Nali resta comunque sinceramente suya.

Annalisa alla conquista della Spagna e dell’America Latina: riuscirà con Sinceramente (Cuando Cuando Cuando) a imporsi in radio?

Annalisa su Sinceramente.