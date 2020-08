Un collezionista americano, Jim Mahoney, che alcuni anni fa ha acquistato all’asta una delle collezioni più complete al mondo di musica e cimeli di Frank Sinatra, dice di avere scoperto alcune registrazioni inedite di ‘The Voice’ risalenti probabilmente agli anni ’40. Si tratta di un disco in acetato di dieci pollici, supporto di solito utilizzato dalle case discografiche per prove di registrazione o per la distribuzione alle radio, che fa parte della ponderosa collezione e che contiene due canzoni cantate ‘a cappella’ quasi certamente da Sinatra: da un lato ‘Let the Rest of the World Go By’, scritta nel 1919, e dall’altro una versione di ‘An Hour Never Passes’ del cantautore irlandese Jimmy Kennedy. Ogni lato presenta anche alcune registrazioni gracchianti con l’inconfondibile voce di Sinatra che canta con una band ‘My Melancholy Baby’ e un’altra canzone troppo ‘sibilante’ per essere identificata.

Fonte