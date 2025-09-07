Simulation Engineer

26.1 C
Perché scegliere Automate?

  • Fondate nel 2009, ci occupiamo di automazione.
  • Offriamo soluzioni per la digitalizzazione dei processi industriali in vari settori.
  • Partecipa a progetti internazionali con visioni innovative e tecnologie all’avanguardia.

Ruolo e prospettive:

La figura professionale ricercata sarà responsabile di:

  • Progettazione e sviluppo utilizzando modelli di simulazione.
  • Supporto per l’installazione e il rinnovo tecnologico di processi e sistemi di movimentazione, robot e macchinari automatizzati.
  • Collaborazione con diverse figure professionali interne ed esterne.
  • Implementazione di strumenti per il testing, commissioning del software di controllo e analisi delle performance.

Sede di lavoro: Roma (RM)

Requisiti:

  • Laurea in discipline STEM
  • Almeno 5 anni di esperienza nella simulazione di processi discreti e nella ricerca operativa
  • Conoscenza di linguaggi di programmazione a oggetti (Java, C#)
  • Familiarità con software di simulazione (Emulate3D, Arena o simili)
  • Plus: esperienza in Ricerca Operativa, Machine Learning (ML) e Artificial Intelligence (AI)
  • Attitudine al problem solving
  • Buona conoscenza della lingua inglese

Se sei interessato, inviaci il tuo CV e unisciti al nostro team!


