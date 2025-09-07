Simulation Engineer

Perché scegliere Automate?
- Fondate nel 2009, ci occupiamo di automazione.
- Offriamo soluzioni per la digitalizzazione dei processi industriali in vari settori.
- Partecipa a progetti internazionali con visioni innovative e tecnologie all’avanguardia.
Ruolo e prospettive:
La figura professionale ricercata sarà responsabile di:
- Progettazione e sviluppo utilizzando modelli di simulazione.
- Supporto per l’installazione e il rinnovo tecnologico di processi e sistemi di movimentazione, robot e macchinari automatizzati.
- Collaborazione con diverse figure professionali interne ed esterne.
- Implementazione di strumenti per il testing, commissioning del software di controllo e analisi delle performance.
Sede di lavoro: Roma (RM)
Requisiti:
- Laurea in discipline STEM
- Almeno 5 anni di esperienza nella simulazione di processi discreti e nella ricerca operativa
- Conoscenza di linguaggi di programmazione a oggetti (Java, C#)
- Familiarità con software di simulazione (Emulate3D, Arena o simili)
- Plus: esperienza in Ricerca Operativa, Machine Learning (ML) e Artificial Intelligence (AI)
- Attitudine al problem solving
- Buona conoscenza della lingua inglese
Se sei interessato, inviaci il tuo CV e unisciti al nostro team!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Siamo alla ricerca di un ingegnere di simulazione con 5+ anni di esperienza. Unisciti a noi per progettare soluzioni innovative in ambito industriale.
Account Client Service: gestisce relazioni clienti, coordina marketing operativo. Requisito chiave: laurea in Marketing. Beneficio: crescita professionale nel settore.
Senior Software Developer: guida la migrazione a sistemi cloud. Richiesta: 3+ anni in PHP e AWS. Beneficio: trasformazione digitale per clienti.
Insegnante di inglese per corsi professionali, laurea in lingue richiesta. Flessibilità oraria e opportunità di collaborazione come libero professionista.
Graphic Designer per creare grafiche innovative e materiali di branding. Richiesta: esperienza in design e tipografia. Beneficio: ambiente creativo in un'azienda leader nel ciclismo.