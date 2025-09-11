22.3 C
Roma
venerdì – 12 Settembre 2025
Attualità

Simposio internazionale a Ferrara sulla microincapsulazione

Da StraNotizie
Simposio internazionale a Ferrara sulla microincapsulazione

Dal 10 al 12 settembre, l’Università di Ferrara ospita la 23esima edizione dell’International Symposium on Microencapsulation, un congresso scientifico internazionale dedicato alle scienze e alle tecnologie delle particelle. L’evento accoglie 170 ricercatrici e ricercatori provenienti da 15 Paesi e 4 continenti, inaugurato con un cocktail e uno spettacolo della Contrada di Santa Maria in Vado, nella corte del Castello Estense, che è stato illuminato di blu dal Comune di Ferrara.

Il simposio prosegue a Palazzo Trotti Mosti, con l’organizzazione del Consorzio Futuro in Ricerca, rappresentando un ritorno in Italia dopo due decenni dalla precedente edizione tenutasi a Parma. La manifestazione, storicamente itinerante, ha avuto luogo in città come Londra, Singapore e Boston.

Il tema centrale del congresso è la microincapsulazione di sostanze in strutture di dimensioni macro, micro e nanometriche. Questa tecnologia consente di controllare il rilascio di principi attivi per applicazioni terapeutiche, cosmetiche, nutrizionali e agricole, rivoluzionando la medicina di precisione e aprendo nuove prospettive in diversi ambiti scientifici e industriali. Gaia Colombo, docente del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie di Unife e responsabile scientifico del simposio, sottolinea l’importanza della microincapsulazione.

Il programma scientifico comprende anche 15 relatori invitati e 17 giovani ricercatori selezionati per l’innovatività dei loro contributi.

Articolo precedente
Borse europee attente alla BCE e ai tassi d’interesse
Articolo successivo
Drammi e colpi di scena delle coppie italiane del reality
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.