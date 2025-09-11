Simposio internazionale a Ferrara sulla microincapsulazione

Dal 10 al 12 settembre, l’Università di Ferrara ospita la 23esima edizione dell’International Symposium on Microencapsulation, un congresso scientifico internazionale dedicato alle scienze e alle tecnologie delle particelle. L’evento accoglie 170 ricercatrici e ricercatori provenienti da 15 Paesi e 4 continenti, inaugurato con un cocktail e uno spettacolo della Contrada di Santa Maria in Vado, nella corte del Castello Estense, che è stato illuminato di blu dal Comune di Ferrara.

Il simposio prosegue a Palazzo Trotti Mosti, con l’organizzazione del Consorzio Futuro in Ricerca, rappresentando un ritorno in Italia dopo due decenni dalla precedente edizione tenutasi a Parma. La manifestazione, storicamente itinerante, ha avuto luogo in città come Londra, Singapore e Boston.

Il tema centrale del congresso è la microincapsulazione di sostanze in strutture di dimensioni macro, micro e nanometriche. Questa tecnologia consente di controllare il rilascio di principi attivi per applicazioni terapeutiche, cosmetiche, nutrizionali e agricole, rivoluzionando la medicina di precisione e aprendo nuove prospettive in diversi ambiti scientifici e industriali. Gaia Colombo, docente del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie di Unife e responsabile scientifico del simposio, sottolinea l’importanza della microincapsulazione.

Il programma scientifico comprende anche 15 relatori invitati e 17 giovani ricercatori selezionati per l’innovatività dei loro contributi.