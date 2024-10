SIMPLY RED: Tre Concerti per Festeggiare 40 Anni di Musica

I Simply Red, storica band britannica, annunciano tre concerti in Italia nel 2025 per celebrare il loro 40° anniversario. Le date sono venerdì 7 novembre alla Kioene Arena di Padova, sabato 8 novembre all’Unipol Forum di Milano e domenica 9 novembre al Mandela Forum di Firenze. Durante queste performance, la band presenterà un viaggio attraverso la loro straordinaria carriera, che si estende per quattro decenni, ripercorrendo i successi da “Picture Book” a “Time”.

Mick Hucknall, il frontman del gruppo, ha dichiarato: “I Simply Red compiono 40 anni! Non vediamo l’ora di segnare questo traguardo speciale con tutti voi durante il nostro tour del 2025”. I fan possono aspettarsi una scaletta ricca dei brani più amati della band, creando una serata indimenticabile che celebra il loro lungo cammino musicale.

La vendita generale dei biglietti per questi eventi comincerà venerdì 11 ottobre alle ore 10:00. I concerti si svolgeranno in tre storiche location italiane, con la promessa di un’atmosfera festosa e coinvolgente, ideale per festeggiare un’annata così significativa per la band.

Per ulteriori informazioni sui biglietti e per acquistarli, si può visitare il sito ufficiale dei Simply Red all’indirizzo www.simplyred.com.