Simple Minds tornano in Italia, ecco le date del tour 2024

I Simple Minds tornano in Italia dopo il tour del 2022 che ha concluso con il tutto esaurito all’Arena di Verona. La band sarà a Milano il 20 aprile 2024 al Mediolanum Forum per la tappa europea del loro Global Tour 2024, un tour mondiale che li porterà a suonare di fronte ad un milione di persone, con uno show che mixa i brani dell’ultimo album e i grandi classici. A ottobre uscirà New Gold Dream Live, una celebrazione dei 40 anni del disco originale.

Solo negli ultimi dieci anni, i Simple Minds hanno suonato per centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, compreso il loro più grande tour negli Stati Uniti nel 2018. La richiesta di vedere la band esibirsi in noti successi, tra cui “Promised You a Miracle”, “Glittering Prize”,”Someone Somewhere in Summertime”, “Waterfront”,”Alive and Kicking”, “Sanctify Yourself” e “Don’t You Forget About Me”, è cresciuta di anno in anno, e la band è stata costantemente acclamata come uno dei migliori gruppi dal vivo della sua generazione.

Dopo aver venduto oltre 60 milioni di album e aver ottenuto successi al numero uno in tutto il mondo, i Simple Minds non solo sono diventati un’attrazione imperdibile dal vivo, ma hanno riacceso la magia che li ha resi una forza artistica vitale agli esordi e un’influenza significativa per una serie di artisti più giovani. Il loro album più recente e acclamato dalla critica, “Direction of the Heart”, ha raggiunto la posizione numero 4nella classifica degli album del Regno Unito e la top 10 in diversi territori. Recensendo l’album, Mojo ha descritto l’energia della band come “immutata”, mentre altri critici hanno lodato la resistenza e la creatività costante del gruppo.

Formatisi negli anni Settanta e chiamati così da un testo – “so simpleminded” – del fondamentale singolo di David Bowie del 1972 The Jean Genie, i Simple Minds sono diventati uno dei gruppi di maggior successo mai provenienti dal Regno Unito, vendendo oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo, con singoli al numero uno su entrambe le sponde dell’Atlantico e album al numero uno in tutto il mondo, tra cui cinque album al numero uno nel Regno Unito: Sparkle In The Rain (1984), Once Upon A Time (1985) e Street Fighting Years, oltre alla registrazione del concerto Live In The City Of Light (1987) e alla compilation Glittering Prize 81/92.

Negli ultimi 10 anni i Simple Minds hanno riacceso la magia che li ha resi una forza artistica vitale agli esordi, si sono trovati ad essere citati da artisti più giovani e a suonare per decine di migliaia di persone ogni anno, in tutto il mondo. Sono stati premiati con il Q Awards Lifetime Achievement e hanno ricevuto il plauso della critica per i loro ultimi album. Big Music del 2015 è stato definito dalla rivista Mojo “il loro miglior album degli ultimi 30 anni”, mentre Walk Between Worlds del 2018 ha visto i Simple Minds impegnati nel loro più grande tour statunitense fino ad oggi e, insieme a Direction Of The Heart del 2022, si è piazzato al numero 4 in classifica nel Regno Unito.

I Simple Minds sono: Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitarre, tastiere), Gordy Goudie (chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Cherisse Osei(batteria) e Sarah Brown (voce). La prevendita ufficiale dei biglietti su My Live Nation (www.livenation.it) sarà disponibile in anteprima da giovedì 14 settembre alle ore 10:00. La vendita generale si apre venerdì 15 settembre alle ore 10:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.