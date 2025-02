SIMPLE MINDS: nuovo album “Vivi nella Città dei Diamanti” in uscita ad aprile 2025

Esce una nuova versione dal vivo di “Don’t You (Forget About Me),” il noto singolo dei Simple Minds, che nel 1985 ha raggiunto il successo globale. Il brano, recentemente entrato nel Billions Club di Spotify superando un miliardo di stream, anticipa l’album “Live in The City of Diamonds,” in uscita il 25 aprile 2025. Jim Kerr ha dichiarato che, nonostante i decenni trascorsi, la band affronta con entusiasmo la sfida di esibirsi dal vivo ogni sera.

Considerati tra le migliori band dal vivo della loro generazione, i Simple Minds hanno costruito la loro carriera su performance potenti, suonando in stadi e arene in tutto il mondo. Solo nell’ultimo anno hanno intrattenuto circa un milione di spettatori. “Live in The City of Diamonds” rappresenta la conclusione di una trilogia avviata nel 1987 con “Live in The City of Light” e cattura l’essenza di un concerto della band nel suo stato più puro. Registrato il 6 aprile 2024 davanti a 17.000 fan nella Ziggo Dome di Amsterdam, l’album include brani che abbracciano l’intera carriera del gruppo.

Tra le tracce presenti ci sono “Love Song,” “Sons and Fascination,” e “Sweat in Bullet,” classici come “Promised You a Miracle,” oltre ai successi di “Once Upon A Time,” che celebra quest’anno il 40° anniversario. Inoltre, figurano “Belfast Child,” “See The Lights,” e altri brani significativi per la storia della band.

I Simple Minds sono composti da Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitarre), Gordy Goudie (chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Cherisse Osei (batteria) e Sarah Brown (voce).