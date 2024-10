SIMPLE MINDS: Concerti Estivi a Verona e Taormina [Info & Biglietti]

I Simple Minds annunciano il loro ritorno in Italia nel 2025 con due concerti imperdibili: martedì 15 luglio all’Arena di Verona e domenica 27 luglio al Teatro Antico di Taormina. Questi luoghi storici e ricchi di bellezza artistica ospiteranno gli spettacoli della celebre band scozzese, promettendo un’esperienza dal vivo unica. Secondo Jim Kerr, il cantante del gruppo, i concerti rappresentano la linfa vitale dei Simple Minds, un momento in cui la band e il pubblico si incontrano e si caricano di energia attraverso la musica.

Dopo oltre quaranta anni dalla loro formazione, questo tour globale è un’ulteriore conferma della vitalità dei Simple Minds. Negli ultimi dieci anni, la band ha ritrovato la magia che l’ha resa un’importante forza artistica, conquistando l’ammirazione di artisti più giovani e suonando davanti a decine di migliaia di persone in tutto il mondo ogni anno. La richiesta di ascoltare i loro successi iconici, come “Promised You a Miracle”, “Glittering Prize”, “Someone Somewhere in Summertime”, “Waterfront”, “Alive and Kicking”, “Sanctify Yourself” e “Don’t You Forget About Me”, è cresciuta negli anni, portando la band a essere riconosciuta come uno dei migliori gruppi dal vivo della sua generazione.

La formazione attuale dei Simple Minds comprende Jim Kerr (voce), Charlie Burchill (chitarre, tastiere), Gordy Goudie (chitarra acustica), Ged Grimes (basso), Cherisse Osei (batteria) e Sarah Brown (voce).

I biglietti per i concerti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 del 31 ottobre. I dettagli per acquistare i biglietti possono essere trovati sui siti Ticketone e Ticketmaster. Non perdere l’opportunità di assistere a questi due eventi straordinari: martedì 15 luglio 2025 all’Arena di Verona e domenica 27 luglio 2025 al Teatro Antico di Taormina. Per ulteriori informazioni sui Simple Minds, è possibile visitare il loro sito ufficiale e i loro profili social.