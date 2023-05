Simone Rugiati svela perché la produzione ha fatto ritirare Claudia Motta da L’Isola dei Famosi

Claudia Motta, come sappiamo, è stata costretta a ritirarsi da L’Isola dei Famosi dopo essersi ferita scivolando dagli scogli. Quando è tornata su Instagram, però, non è entrata nel dettaglio dell’incidente e si è limitata a ringraziare tutti. È stato Simone Rugiati, suo fidanzato, a dare ulteriori dettagli.

Lo ha fatto con un commento-sfogo sotto al post di Instagram del profilo de L’Isola dei Famosi, parlando apertamente di trauma cranico.

“Accendere il cervello prima di digitare, please” – ha scritto Simone Rugiati – “Se solo uno di voi sapesse almeno cosa sia successo VERAMENTE. Sapesse del dolore, collare, di quanto sia serio un trauma cranico. Ma a Claudia questo non interessa perché ha la testa più dura dello scoglio. Ma oggi le è stato detto dai MEDICI che deve lasciare per precauzione. Ha rischiato davvero tanto per pescare dei pesci per il gruppo. Forse non era la piccolina, ma l’unica grande! Scusate ma certi commenti fanno venire voglia di dire le cose come stanno”.