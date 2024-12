Simone Rugiati aggredisce i vicini con un coltello: ‘Venite giù!’

Simone Rugiati, famoso chef e volto televisivo italiano, è stato coinvolto in un episodio drammatico a Milano. Giovedì 28 novembre, mentre si trovava nella Chinatown milanese, Rugiati è stato denunciato dai carabinieri per porto di armi o oggetti atti a offendere. L’evento si è verificato intorno alle 23 in via Signorelli, dove il noto chef, in stato di alterazione, è sceso in strada brandendo un coltello da cucina e urlando ai vicini per scendere. La causa di questo comportamento sembra sia stata una lite per i rumori eccessivi provenienti dal suo locale, il Food Loft, utilizzato per eventi privati e dimostrazioni culinarie.

Un residente, preoccupato per la situazione, ha contattato il 112. Al momento dell’arrivo dei carabinieri, Rugiati è stato trovato solo, con il coltello accanto a lui. Un video girato da un testimone lo mostrava con la lama in mano, aggravando ulteriormente la sua posizione legale. La denuncia per porto di oggetti atti a offendere potrebbe avere conseguenze significative per il noto chef.

Il Food Loft è un locale che ha acquisito reputazione per eventi di alto livello, ma sembra che le relazioni con i vicini non siano molto buone. Diversi residenti hanno già segnalato con disagio i rumori provenienti dal locale, lamentando la difficoltà di comunicazione con Rugiati. Questo episodio mette in evidenza quanto possano diventare complicate le dinamiche condominiali, evidenziando come le tensioni possano sfociare in reazioni estreme quando le conversazioni civili falliscono.

Originario di Santa Croce sull’Arno, Rugiati ha sviluppato la sua carriera nella cucina e nella televisione, debuttando in “La prova del cuoco” nel 2002 e partecipando a vari programmi come “Cuochi e Fiamme” e reality show. Tuttavia, la sua carriera non è stata priva di polemiche, tra cui una dichiarazione controversa sul cambiamento climatico definito una “manipolazione”.

In attesa di ulteriori sviluppi, l’episodio ha danneggiato notevolmente l’immagine pubblica di Rugiati, allontanandolo dall’ambiente della cucina e avvicinandolo a situazioni di conflitto quotidiano. Le prossime mosse saranno decisive per valutare le conseguenze legali e professionali del suo comportamento.