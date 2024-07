Simone Nolasco svela com’è nata l’esibizione con Troye Sivan che ha fatto tanto clamore

Vi ricordate il video dell’esibizione che Troye Sivan ha fatto con Simone Nolasco sulle note di Got Me Started? Quella performance, realizzata per il tour Something To Give Each Other, è diventata virale e ha fatto il giro del web attirando anche molte critiche.

“Inizialmente la scena non doveva essere così” – ha dichiarato Simone Nolasco a Gay.it – “La posizione era diversa. Il cambio si deve a un’idea del regista dello spettacolo che in corsa l’ha trasformata in quel che avete visto. Se ci aspettavamo tanto clamore? Se posso dire la verità no. La potenza di quel momento è il fatto di non pensarlo come una cosa tabù. Fa parte della vita di chiunque, ma ha suscitato clamore perché non siamo abituati a vederlo su un palco. Fa paura perché ci mette in imbarazzo raccontando quel che in genere si vede solo in determinate situazioni e contesti. Anche quella però è vita, e su un palco si parla di qualsiasi cosa”.

Il tour con Troye Sivan ora è terminato e Simone Nolasco ha così potuto tirare le somme.

“È stata una delle esperienze più belle che abbia fatto, in primis perché inaspettata, non avevo alcuna idea che sarei arrivato a lavorare con Troye, artista che ho sempre ammirato e cantante che mi piace molto. La cosa più bella che mi porto dietro è il senso di comunità e famiglia che c’è stato tra tutti noi della crew. Una connessione diretta, pura sin dall’inizio e che secondo me si è vista anche quando stavamo sul palco”.

E su Troye ha aggiunto: “Molto umano, rispettoso del lavoro altrui ed empatico. Mi piace che non chieda mai il permesso di essere se stesso, non si fa problemi nel dire quello che pensa. Poi come professionista è pazzesco, conosce la musica, si occupa di mille cose nel campo artistico, è da ammirare“.