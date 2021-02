Simone Nolasco di Amici ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva & Donna dove – come riportato da GossipeTv – ha parlato della propria sessualità e della sua storia d’amore con l’argentino Ezequiel De Lorenzi.

“Qualche problema ad accettare la mia sessualità l’ho avuto. Più che altro temevo di deludere la mia famiglia”.

Ora Simone Nolasco è apertamente gay e felice di vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Ezequiel.

Il coming out pubblico risale allo scorso San Valentino quando via Instagram ha presentato, con una foto di un tenero bacio, il fidanzato, sottolineando come “l’omosessualità esiste in più di 450 specie di esseri viventi, l’omofobia solo in una”.

“L’omosessualità esiste in più di 450 specie di esseri viventi. L’omofobia solo in una. La chiamiamo FOBIA ma in realtà non è paura, è uno stato di ignoranza mentale, passato di moda e la soluzione sarebbe solo un pizzico di amore verso il prossimo. Se trovi il tempo per discriminare , spero ti basti anche per poter amare. Non ho mai amato San Valentino, ma se è un’occasione per poter diffondere amore, forse potrebbe iniziare a piacermi”.

Il ballerino ha poi speso belle parole per la comunità LGBT+ a cui appartiene anche in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia.

“Per tanto tempo mi sono sentito sbagliato, diverso e inadatto. Guardavo gli altri e desideravo di essere come loro… “NORMALE“. Mi ero costruito così tante barriere, da non riuscire ad essere più completamente me stesso neanche con la mia famiglia. Il disprezzo, il pregiudizio e l’odio mi avevano costretto a chiudermi come dentro ad un bozzolo. Ma chi non esce dal bozzolo non diventerà mai farfalla, ed io volevo vivere la mia vita come meritavo, come ogni essere umano ha il diritto di fare… Come un uomo LIBERO. Libero di amare chi voglio, perché due sorrisi innamorati non possono far male a nessuno, semmai sanano il mondo. Mi auguro che al più presto possibile non ci sia più bisogno di una giornata per ricordarci che siamo tutti uguali, e che l’amore venga riconosciuto tra le persone. L’omofobia è il peggior cancro della nostra società. Scegliamo di essere migliori”.

Simone Nolasco e Ezequiel De Lorenzi