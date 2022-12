Simone Montedoro e il tumore: costretto a smettere di recitare

Simone Montedoro è un attore amato e seguito, conosciuto in particolar modo grazie ad una delle serie tv più famose di Rai 1, Don Matteo. Per otto stagioni, ha interpretato il ruolo del Capitano Giulio Tommasi. Ma perché si è allontanato dal mondo dello spettacolo?

A volte, la vita arriva con notizie inaspettate, che stravolgono ogni cosa. Ed è proprio ciò che è capitato al noto attore. È stato costretto ad abbandonare la recitazione, dopo una spiacevole diagnosi.

La diagnosi inaspettata

Simone Montedoro ha scoperto, nel 2004, di avere il Linfoma di Hodgkin. Si tratta di un tumore maligno che attacca il sistema linfatico.

A differenza di molti anni fa, oggi la medicina è in grado di aiutare i pazienti affetti dal Linfoma di Hodgkin. Dopo la diagnosi medica, l’attore di Don Matteo ha iniziato la dura e lunga battaglia per riprendersi la sua vita.

Ad ogni passo, davanti ad ogni ostacolo, al suo fianco c’e sempre stata la sua compagna Lara Carnevale. Non sono stati anni facili, ma alla fine ogni tassello ha iniziato a tornare al suo posto. Nel 2014, Simone Montedoro è anche diventato papà del piccolo Matteo.

Simone Montedoro torna a recitare

Si è rialzato ed è anche riuscito a tornare a fare ciò che tanto amava, recitare.

È anche riapparso in una puntata speciale di Don Matteo, rivestendo i panni del Capitano Tommasi. Più volte, Montedoro ha confessato quanto quel personaggio sia rimasto nel suo cuore. Sempre sarà grato per aver avuto l’onore di lavorare con grandi attori come Terence Hill e Nino Frassica.

È un personaggio che rimarrà sempre nel mio cuore. Ho avuto la possibilità di lavorare con grandi attori come Terence Hill e Nino Frassica, con il quale avevo raggiunto un ottimo equilibrio per quanto riguarda la commedia. Mi sono trovato benissimo anche con tutto il resto del cast.

Nel 2017, l’attore ha partecipato a Ballando con le stelle e due anni dopo, nel 2019, ha condotto Prima Festival con Anna Ferzetti.

Nel 2021, ha partecipato alla seconda edizione de Il cantante mascherato, con la maschera dell’orsetto e come concorrente a Tale e Quale Show.