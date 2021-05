Ieri è uscito Klan, il nuovo video musicale di Mahmood. Proprio in merito a questa clip è scoppiata una polemica per le parole di Simone Milani. Il professionista di Amici ha tirato in ballo i “referenti italiani” che si sono occupati del video e la paga che avrebbero riservato ai ballerini.

“Sarò impopolare, già ve lo dico. Sono contento del video di Mahmood, è un video fighissimo ed è fatto da Carlos che io stimo tantissimo. C’è un però. Non capisco il perché si debbano prendere dei ballerini italiani e pagarli 50 euro e si debbano prendere dei ballerini di Madrid e pagarli 500 euro. Questa è una mancanza di rispetto per la nostra categoria. Senza dilungarmi troppo, sono stanchissimo di vedere questa roba. Va benissimo che lui abbia scelto un coreografo da fuori, ma non venite in Italia a fregare la gente perché sapete di poterlo fare dato che non c’è un’industria per cui potete tranquillamente chiamare i ballerini gratis. Sono stufo di sentire queste cose e di vedere queste persone che accettano due lire.

Sono stanco di questi pezzenti di questi referenti italiani che invece di metterci la faccia e dire ‘Tu paghi la mia gente perché la mia gente fa questo mestiere, perché i miei allievi in futuro vorranno fare questo mestiere’. Ma tu che fai pagare della gente che vuole lavorare di questo e ti fai dare 50 euro per un videoclip. Mi domando: se tu hai chiamato questa gente gratis o a 50 euro, che è la stessa cosa, ti sarai preso dei soldi. Anche tu referente ti sarai preso dei soldi. Oppure la produzione ti ha dato un budget di quanto doveva spendere e tu, pezzente italiano, hai messo da parte la tua retribuzione e poi ti sono avanzati soldi per i tuoi ballerini italiani? Non è la prima volta che succede una roba del genere“.

Prima che i fan del cantante si arrabbino, va detto che Simone Milani non ha attaccato l’artista. Senza entrare nel merito del video di Mahmood, il problema della paga di performer, ballerini o drag queen è molto più ampio e riguarda tanti rami del mondo dello spettacolo.

Simone Milani, lo sfogo sulla clip di Mahmood.