Simone Leoni risponde al padre: ‘Lo perdono e vado avanti’

Simone Leoni, segretario di Forza Italia Giovani, ha risposto a una lettera aperta del padre Silvio, pubblicata su Il Tempo, in cui lo accusa di aver "infangato il cognome della famiglia" a causa delle sue critiche al generale Roberto Vannacci. Leoni ha dichiarato di non avere più contatti con il padre e di aver "sofferto molto" per la situazione, ma di non provare rancore. “Lo perdono”, ha affermato, sottolineando di essere cresciuto lontano da lui, sostenuto dall’amore di una famiglia che gli ha trasmesso valori fondamentali.

La lettera di Silvio Leoni, caratterizzata da toni duri, contiene accuse di slealtà nei confronti di un alleato e afferma che il figlio non è "degno" neanche di spolverare gli anfibi di Vannacci. Nel corso di un intervento al congresso di Forza Italia, Simone Leoni ha criticato l’approccio del generale, senza mai menzionarne il nome. In risposta, Vannacci ha definito Leoni un "ignoto" che ha cercato visibilità sfruttando il suo nome.

La discordia tra padre e figlio arriva a seguito di un contesto già teso, che ha attirato l’attenzione mediatica, contribuendo a una discussione più ampia sulle dinamiche interne al partito e sulle relazioni familiari del giovane politico.

