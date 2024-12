Simone interpreta ‘Le foglie’ allo Zecchino d’oro

Achille Lauro ha aiutato Simone, un bambino di 10 anni in trattamento per leucemia, a realizzare il sogno di scrivere e cantare una canzone. Il brano, intitolato “Le foglie”, sarà presentato allo Zecchino d’Oro il 24 dicembre. Questa collaborazione è nata grazie al Comitato Maria Letizia Verga e al supporto dell’Antoniano di Bologna. Lauro ha condiviso il progetto su Instagram.

Simone ha ricevuto la diagnosi di leucemia due anni fa e ha iniziato il suo percorso di cura al Centro Maria Letizia Verga di Monza. Durante un ricovero, ha avuto l’opportunità di incontrare Achille Lauro, noto per il suo impegno con i bambini in cura. Durante una sessione di musicoterapia, Simone ha espresso il desiderio di scrivere una canzone da cantare allo Zecchino d’Oro. Achille Lauro ha accettato la sfida e ha iniziato a lavorare con Simone a un primo abbozzo di ritornello. Più tardi, l’artista ha invitato il bambino nel suo studio per completare il brano.

Il testo della canzone si ispira a un racconto scritto nello stesso periodo da Simone, con l’aiuto della sua psicologa. “Le foglie” affronta temi di resilienza e sogni, raccontando il percorso del bambino con la malattia. Il brano sarà presentato durante lo speciale “Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia”, che andrà in onda il 24 dicembre su Rai 1. Questa esperienza rappresenta non solo il coronamento di un sogno, ma anche un inno alla speranza e alla rinascita.

Laura, la madre di Simone, ha descritto questa esperienza come un “sogno ad occhi aperti”. Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno del Comitato Maria Letizia Verga, da anni attivo nel sostegno ai pazienti oncoematologici e alle loro famiglie. Achille Lauro, commosso dall’incontro con Simone, ha enfatizzato l’importanza di questo progetto sui social, affermando che è stato un onore trascorrere del tempo con lui e la sua famiglia. Lauro, che parteciperà anche a Sanremo 2025, continua a sostenere il Comitato Maria Letizia Verga, dimostrando come la musica possa diventare uno strumento di speranza per chi affronta situazioni difficili.