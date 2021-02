Non solo Francesco Oppini, ieri a Casa Chi anche Simone Gianlorenzi ha attaccato Dayane Mello. Il marito di Stefania Orlando ha dichiarato che secondo lui la vera stratega del GF Vip 5 è proprio la modella brasiliana.

Finalmente si sta vedendo chi è la vera stratega della casa. Chi è? Se devo dirlo davvero, è Dayane Mello. Voi sapete che io l’adoro? Il mio amore è smisurato proprio per questa persona. Meglio che non dico altro, basta. Lunedì sera ha fatto un gesto umanamente brutto. Non tanto perché ha mandato Stefania al televoto, ma come si è comportata con Rosalinda non è stato bello.

Ovviamente le parole di Simone Gianlorenzi hanno scatenato l’ennesima polemica social e su Twitter c’è chi è d’accordo con lui e chi invece lo accusa di ipocrisia. A tutte le fazioni a me verrebbe da dire di abbassare i toni perché tra minacce di querele, offese, screen e insulti di ogni tipo sta diventando tutto ridicolo.

“Lei ha sofferto tantissimo il suo allontanamento dalla tv. Ha sofferto in maniera senza mai dimostrarlo troppo. Non si è mai pianta addosso, adesso è risorta dalle ceneri ed ha trovato i suoi spazi. Tre anni fa è stata chiamata per un lavoro tv in Puglia a Tele Norba e ha fatto il pomeriggio. Stava in settimana a Bari e nel week end tornava per una cosa in Rai. Io in quei mesi in cui lavorava ho visto delle espressioni sul suo volto che non avevo mai visto. Era piena di gioia e si sentiva realizzata. Non significa fare tanti soldi, ma dare il massimo in quello che si ama”.