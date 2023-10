Simone Galluzzo di Amici in crisi perché troppo magro, la Celentano lo chiama “scricciolino”

Simone Galluzzo è uno dei nuovi ballerini di Amici del team di Emanuel Lo e nella puntata di ieri è andato in crisi dopo aver ricevuto una lettera da parte di Alessandra Celentano.

“I commenti sul corpo.. Va beh, lo so. Penso sia evidente che fisicamente rispetto agli altri sono più gracile. Ma ciò non significa che secondo me io non possa ballare per questo. […] A 18 anni vivere in una società dove per quasi tutti l’estetica è fondamentale a quanto pare e vedere ragazzini di 14 anni o 16 anni che sono il triplo più alti di me, il quadruplo più muscolosi di te. Poi tu ti fai un c**o da lunedì alla domenica dentro una sala perché vuoi fare questo nella vita. E poi ti viene detto che non puoi fare questo nella vita perché manchi di quello… Allora mi fa inc**zare con me stesso”.