Simone e Sonia si separano: gravidanza e vita in palazzi diversi

Il mondo del gossip è sempre in fermento e, dopo la conclusione di un’altra edizione di Temptation Island, le vicende di alcune coppie continuano a far discutere. Tra queste, spiccano Simone e Sonia, le cui recenti evoluzioni sembrano allontanarsi da un lieto fine.

Dopo il momento shock della gravidanza, i due avevano lasciato intendere una possibile riconciliazione, ma le voci hanno preso un’altra direzione. Secondo quanto rivelato da alcune testate, la coppia non sarebbe più unita e attualmente risiederebbe nello stesso edificio, ma in appartamenti separati. Questa situazione, definita da alcuni come una “convivenza a metà”, è stata confermata da fonti vicine a Simone e Sonia. La donna, ora incinta di quattro mesi, vive su un piano, mentre l’uomo si trova su un altro.

In assenza di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, l’assenza di foto o post sui vari social network ha attirato l’attenzione dei fan, alimentando ulteriori speculazioni. La situazione rispecchia una frattura che sembra sempre più profonda.

Durante il reality, il loro rapporto aveva già vissuto alti e bassi, con Simone che aveva superato i limiti con un’altra concorrente, causando il dolore di Sonia, che aveva lasciato il programma da sola. Nonostante la notizia della gravidanza avesse reso presente un tentativo di riavvicinamento, recenti indiscrezioni suggeriscono che Simone avrebbe nuovamente contattato l’ex concorrente Rebecca, un gesto che ha compromesso ulteriormente la fiducia tra lui e Sonia.

In questo clima di incertezze, la coppia appare distante e, mentre Sonia si concentra sul futuro bambino, Simone sembra mantenere un basso profilo. La loro storia, che sembrava promettere bene, si è trasformata in un capitolo pieno di domande senza risposta.