C’è Posta per te, la storia di Simone e Chiara, l’uomo è un traditore seriale che ha voluto chiedere perdono alla moglie

Nella quinta puntata di C’è Posta per te, andata in onda nella serata di sabato 12 febbraio, Maria De Filippi ha raccontato la storia di Simone e Chiara. L’uomo che è un traditore seriale ha chiesto aiuto alla conduttrice per farsi perdonare dalla moglie, dopo un ennesimo tradimento.

CREDIT: MEDIASET

Questa vicenda è una di quelle che si è conclusa con un lieto fine. La donna nonostante il dolore, ha deciso di perdonare il marito.

Simone si è presentato nella puntata per chiedere alla moglie di perdonarlo. I due si sono conosciuti più di 10 anni fa, lui aveva anche un altro figlio avuto da una precedente relazione.

In più dalla loro unione sono nati anche due bambini. Chiara lo ha cacciato fuori di casa in maniera plateale. Ha scoperto che il marito l’ha tradita nuovamente con una sua collega e visto che non era la prima volta, ha deciso di buttarlo fuori, lanciandogli i vestiti dalla porta.

CREDIT: MEDIASET

Simone dice di non avere nessun tipo di mancanza da parte della moglie, ma che ogni volta che cerca altro è solo per una questione di ego personale. Per lui è una sfida. Tuttavia, ogni volta che la donna lo scopre, lui racconta tutta la verità.

In quest’ultima occasione Chiara lo ha cacciato via quando a dicembre lui le ha confessato di esser uscito per 4 volte con una nuova ragazza. Da quel momento i due si sono visti a lavoro ed anche con i loro figli.

La storia di Simone e Chiara: il consiglio di Maria De Filippi

Chiara ha confessato alla conduttrice di essere ancora innamorata del marito, ma che purtroppo ne soffre per questo suo modo di fare. Infatti in lacrime ha detto:

C’è un problema se lui va a cercarsi sempre le altre. Significa che qui non sta bene e che con me non sta bene. Se va fuori casa a cercare le altre, vuol dire che a casa non sta bene.

CREDIT: MEDIASET

Maria De Filippi alla fine in una battuta ha detto: “Guarda che c’è la soluzione che è l’evirazione, me lo ha detto anche lui.” Chiara dopo un sorriso ha chiesto alla conduttrice di andare a casa con loro, ma dopo diverse titubanze ha deciso di aprire la busta e di tornare con il marito.