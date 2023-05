Simone e Cecchi Paone, prima coppia gay a L’Isola dei Famosi: cosa ne pensa Luxuria

Simone e Cecchi Paone sono la prima coppia gay che partecipa a L’Isola dei Famosi in ben diciassette edizioni e questo è di per sé un fatto storico.

Nel corso degli anni, infatti, sono state numerose le coppie uomo-donna ad aver partecipato al reality. Nel 2012 abbiamo visto Enzo Paolo Turchi con la moglie Carmen Russo, mentre l’anno scorso sono naufragati Clemente Russo con la compagna Laura Maddaloni e Lory Del Santo col baby fidanzato Marco Cucolo. Senza dimenticarci dei Jalisse, coppia nella musica ma anche nella vita privata.

Se le coppie sopra citate non sono state vittime di nessuna shitstorm, quella composta da Simone e Cecchi Paone sì e giusto ieri hanno scatenato l’omofobia dei social.

Intervistata fra le pagine di Gay.it, Vladimir Luxuria ha commentato

“Io ho molto riflettuto sulla prima puntata: Ilary ha presentato la coppia Alessandro e Simone mentre erano su una barca, ha chiesto loro di aprire una cassa, c’era uno spumante e ha chiesto di brindare all’anniversario della loro unione. Loro hanno brindato e si sono dati un bacio sulle labbra. Ora, può sembrare poco ma immagina l’orario in cui quell’immagine è andata in onda. Ilary lo ha presentato come se avesse presentato una coppia eterosessuale. Insomma, io credo che questo sia un segno di cambiamento molto importante. Lo dimostra anche l’atteggiamento degli altri naufraghi: o perché sanno che non conviene essere omofobi, però io non ho visto nessuno sguardo strano, anche quando loro si baciano sull’Isola e ahimè non era così scontato”.