Simone Di Pasquale ha parlato. Raimondo Todaro a settembre debutterà ad Amici di Maria De Filippi come professore di ballo, lasciando così il suo posto fisso a Ballando con le Stelle.

Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno a fine luglio, che Milly Carlucci non ha preso affatto bene.

“Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti Raimondo Todaro e la sua decisione di abbandonare Ballando con le Stelle. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese. Perché nel nostro mondo le voci circolano molto velocemente. Ieri ho avuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler lasciare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. Perché è così che ganno gli amici dopo ben 15 anni di vita insieme. Stamattina però con un po’ di delusione ho visto invece il suo post”.

Ad entrare a gamba tesa contro Raimondo Todaro è stato anche Simone Di Pasquale, altro storico ballerino di Ballando con le Stelle, che – fra le pagine di Nuovo – ha dichiarato:

“Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità. Conosco Raimondo e la sua intraprendenza, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly. Se fossi stata al suo posto, invece di telefonarle l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa”.