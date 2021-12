Simone Di Pasquale ha annunciato il suo addio a Ballando con le Stelle dopo 16 anni di onorata carriera, ma non andrà in pensione, bensì prenderà il posto lasciato vacante da Raimondo Todaro nella nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

Quando Raimondo Todaro ha accettato la classe di Amici sapeva che avrebbe dovuto dire addio a Ballando con le Stelle ed anche a Il Cantante Mascherato e così sarà. Al suo posto come coreografo è stato chiamato Simone Di Pasquale, fedele compagno di lavoro di Milly Carlucci dal 2005.

“Simone Di Pasquale ha un valore artistico importante nel ballo e fuori dal ballo” – ha dichiarato Milly Carlucci a Il Fatto Quotidiano – “Ha imparato a fare televisione ed è in sintonia con la rete. Rai 1 ha un certo modo di porsi nei confronti della famiglia, dai bambini ai nonni. Ci vuole un certo modo di essere, corretto, pulito, non noioso, simpatico e spiritoso. Simone potrà fare molto in futuro e in tanti ruoli”.

Fra Di Pasquale e Todaro non sembrerebbe scorrere buon sangue. Quando il coreografo ha lasciato Milly per Maria, Simone lo ha duramente attaccato fra le pagine del settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti.

“Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità. Conosco Raimondo e la sua intraprendenza, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly. Se fossi stata al suo posto, invece di telefonarle l’avrei incontrata di persona per comunicarle la cosa”.