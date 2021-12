Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira hanno lasciato per sempre Ballando con le Stelle. Dopo l’addio lo scorso anno di Samanta Togni e quello di quest’anno di Raimondo Todaro, altri due storici ballerini diranno addio a Milly Carlucci.

Quella di ieri sera è stata per Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira la penultima puntata della loro carriera che terminerà ufficialmente sabato prossimo quando sarà eletto il vincitore di Ballando con le Stelle. E se Di Pasquale è ancora in gara con la modella Bianca Gascoigne (rientrata proprio ieri sera), la Di Vaira è ufficialmente eliminata perché in coppia con il fisico Valerio Rossi Albertini.

Simone Di Pasquale dice addio a Ballando con le Stelle

“Mi piacerebbe poter ballare tutta la vita ma non è possibile. Ho fatto il mio tempo, dopo 16 anni potrebbe essere l’ultima esibizione. Il mio legame con questo programma è totale. Mi piacerebbe poter chiudere con una finale. Io non è che non lo voglio più fare, lo farei per tutta la vita ma c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti. Questa è un’altra fase”.

Anche Sara Di Vaira se ne va

Se Di Pasquale è rimasto nella trasmissione per 15 edizioni vincendo in coppia con Hoara Borselli, la Di Varia ha partecipato per 10 anni, vincendo in coppia col modello Lasse Matberg.