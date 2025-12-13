Simone Di Pasquale dopo la morte della madre

Simone Di Pasquale, il noto danzatore professionista di Ballando con le Stelle, ha recentemente subito un grave lutto con la perdita della madre. Nonostante ciò, ha deciso di partecipare allo show condotto da Milly Carlucci, solo tre giorni dopo i funerali. In un’intervista a Ciao Maschio, ha spiegato che la sua scelta non è stata presa alla leggera, ma è stata motivata dagli insegnamenti di vita ricevuti dai genitori, che gli hanno trasmesso la passione per il ballo.

Di Pasquale ha ricordato che sua madre era una donna forte e lavoratrice, che gli ha insegnato a non arrendersi mai. Ha confessato di aver sofferto molto per la perdita, ma ha deciso di andare avanti per onorare la sua memoria. Ha anche ringraziato la produzione di Ballando con le Stelle per la comprensione e la sensibilità dimostrate in questo momento difficile.

Inoltre, Di Pasquale ha parlato della sua carriera e della sua vita personale, includendo la sua relazione con l’ex fidanzata e collega Natalia Titova. Ha ricordato come l’incontro con lei abbia cambiato la sua vita professionale e personale, e ha parlato della loro lunga love story e del legame forte che ancora li unisce. Ha anche condiviso il suo percorso in Ballando con le Stelle, dalla prima edizione ai giorni nostri, e ha commentato sulla forza del programma e sulla sua popolarità.